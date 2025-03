'Súper López' impulsa al Valencia hacia la salvación

Tiene bigotito y aunque no lleva traje de superhéroe como el Superlópez español de esas historietas de los setenta, lo cierto es que este endiablado ... asturiano, con cara de buena persona, se está convirtiendo en el auténtico salvador de este Valencia que sigue dando firmes pasos hacia la salvación. No sin apuros, eso es verdad, pero ya se sabe que ir a Mestalla este año es sinónimo de sufrimiento. Aún así, con estos tres puntazos, la visita al Bernabéu se observa con una perspectiva mucho más cómoda.

Al Valencia le puede faltar fútbol en muchas ocasiones pero no le sobran ganas. Y eso también decide partidos. Como este contra el Mallorca. Le bastó al equipo de Corberá con un balón robado a Morlanes en el centro del campo, un servicio a Diego López y que éste se las apañara. Y vaya si lo hizo. Recibió sin vigilancia en la frontal y puso a funcionar la maquinaria. Control, mirada al frente y golpeo con el interior para darle la curva adecuada al esférico. Está que se sale el chaval. A sus 22 años, en mayo cumplirá 23, el extremo asturiano puede presumir de estar con diferencia en el mejor momento de su corta pero intensa carrera como profesional de la élite.

De hecho, los números le avalan. Le marcó a Osasuna, repitió con el Valladolid en la siguiente jornada, otra dentellada al Girona y tras el parón de selecciones repite bocado ante el Mallorca. Cuatro seguidos de las siete muescas que lleva en total. Valorar si la de este domingo es más importante o no que las otras no tiene sentido. Diego López no pierde el tiempo en zarandajas. Sus goles siempre dan puntos. Que se vaya preparando el Valencia porque se asoma un verano inquieto para el asturiano, con contrato hasta 2027 pero con un salario casi irrisorio para los méritos goleadores que está adquiriendo, casi a marchas forzadas.

A Corberán le está viniendo de lujo esta sorprendente aportación. Si creía el técnico que con el alistamiento de Sadiq iba a tener suficiente, lo cierto es que la golosina de Diego López escapa de las previsiones más optimistas. Ese golpeo que sumó los tres puntos puede suponer algo más que el empujón casi definitivo ante la debilidad de los rivales en esta lucha a muerte por no pegarse el tortazo.

Que nadie se vaya a creer que la cosa, intensa hasta la última gota, estuvo animada desde el principio. Todo lo contrario. El tostón de partido fue de aupa, demasiado denso en una primera parte casi para olvidar en el que uno no sabía si apaudir tratando de animar o guardar fuerzas por si al final fueran a hacer falta de verdad, coo así ocurrió finalmente. Con la evidente falta de agilidad de los valencianistas, encontrar alguna costura descosida en la planificación de Jagoba Arrasate resultó poco menos que misión imposible durante muchísimos minutos.

Sólo un remate de Javi Guerra que despejó con la cabeza Raillo y acabó en el poste y un cabezazo de Sadiq que el meta detuvo casi en la misma línea fueron las únicas anotaciones de ese incierto primer tiempo. Al Valencia le costaba la vida funcionar con cierta agilidad. Ver por ejemplo a Foulquier deambular por el centro del campo sin saber muy bien qué hacer con el balón es el vivo ejemplo de que el asunto estaba entrando en una dinámica poco agradable.

Menos mal que al menos se mejoró en cierta apariencia tras el descanso. El zapatazo de Darder puso en alerta a todos pero fue ese balón que a Morlanes se le atragantó el que a la postre decidiría a los cinco minutos de la reanudación el devenir final del duelo. Con el gol y sabiendo que el Mallorca iba a aumentar sus intenciones, a Corberán no le quedó otro remedio que cortar por lo sano. Entraba Diakhaby para formalizar esa defensa de cinco. Descaro hacia la contención, pero medida sana si el botín no se movía. Luego, a esperar acontecimientos: a achicar agua de la forma que fuese, sin pudor alguno. No está el Valencia para más exigencias que para la supervivencia. Ocho minutos de añadido por el tiempo que se tardó en atender a un espectador y Mestalla explotó en un final casi heróico. Como Superlópez.

FICHA TÉCNICA

Valencia CF: Mamardashvili; Foulquier, Tárrega, Mosquera, Gayà; Diego López (Fran Pérez, 65'), Barrenechea, Javi Guerra (Pepelu, 65'), Luis Rioja (Jesús Vázquez, 89'); André Almeida (Diakhaby, 75') y Umar Sadiq (Rafa Mir, 75').

Mallorca: Greif; Maffeo, Valjent, Raíllo, Copete, Lato (Mojica, 80'); Manu Morlanes, Samú Costa (Sánchez, 80'); Asano (Dani Rodríguez, 72'), Sergi Darder (Doménech, 72') y Prats.

Gol: 1-0, Diego López (50').

Árbitro: Hernández Maeso (C. Extremeño). Mostró cartulina amarilla a Gayà, Foulquier, Rioja, Barrenechea, Carlos Corberán, Samu, Raillo, Darder y Jagoba Arrasate.

Incidencias: 44.082 espectadores.