El Valencia se centra en 'su liga' para salvarse

Hay un runrún que lleva un par de días sobrevolando a la afición del Valencia. Un debate de estos de barra del bar, en los ... que unos tienen un punto de vista y otros el completamente opuesto. Los dos tienen sus razones para creer en sus posturas, ambas igual de válidas. Unos creen que el Valencia hace bien en 'tirar' los partidos contra los grandes, es decir, no forzar la máquina ante Barcelona, Atlético de Madrid y Real Madrid, por lo difícil que es puntuar contra ellos, para centrarse en los partidos contra los rivales directos, donde sí es más fácil sumar. Y ahí entra la casuística de las amarillas que vieron José Luis Gayà, Dimitri Foulquier y Luis Rioja ante el Mallorca. Los tres estaban apercibidos y por tanto cumplirán sanción en el Bernabéu, quedando limpios para el tramo final de temporada.

Otros piensan lo contrario, que precisamente ante los grandes es donde hay que dar más la cara y demostrar que eres un equipo que merece salvarse. Y que ningún jugador querría perderse el jugar en un escenario como el Bernabéu, y que pensar que esas amarillas fueron forzadas a propósito es un despropósito. Eso sí, lo que ambas partes están de acuerdo es que la salvación pasa por Mestalla, y que dar prioridad a los partidos que se juegan como local es algo que se está manejando bien desde el club, que no obstante, todavía tiene el deber pendiente de sumar una victoria fuera de casa.

LAS PROVINCIAS ha pulsado la opinión de voces reconocidas del valencianismo, obteniendo precisamente dos puntos de vista diferentes. «Pues a mí no me parece mal, sinceramente. En la situación en la que está el Valencia, no está para desgastarse en partidos en los que es difícil puntuar», afirma Fernando Gómez Colomer. «Muchas veces, el aficionado quiere competir en cualquier partido. Pero al mismo tiempo que queremos competir en cualquier partido, opinamos que tenemos una plantilla desastrosa, entonces no puede ser. O tenemos una plantilla desastrosa o queremos competir en cada partido. A mí me parece bien, si el equipo estuviese en mucha mejor situación, debería competir, pero en la situación en la que está, jugadores con cuatro tarjetas me parece bien que hayan sacado o forzado la quinta, y sobre todo que el equipo se centre en 'su liga' y sobre todo en los partidos en Mestalla. Es verdad que los últimos partidos fuera de casa se han empatado, que también es muy importante no perder, pero sobre todo ha ganado los de casa y ha ganado a los equipos que tenía que ganar, contra los que se esperaba que en la primera vuelta se ganase o se compitiese», añade Fernando.

«Por lo tanto yo estoy completamente de acuerdo, creo que hace bien, creo que se gestiona bien la participación de los futbolistas en ese sentido. Sí, puedes competir y puntuar en el Bernabéu, pero tu probabilidad de éxito no es tan alta como en otros partidos donde realmente lo necesitas», sentencia la leyenda valencianista. Por otro lado, también hay voces que piensan lo contrario. «En este caso, decir abiertamente que Corberán tira el partido... Son tres jugadores, que por lo menos dos las entradas son justificadas de tarjeta, no creo que las buscaran, y no creo que esté buscando eso el entrenador, el tirar el partido por la borda», señala Fede Sagreras, el presidente de la Agrupació de Penyes Valencianistes.

«Está claro que van a ir a competir los que sean, y al final pues bueno, no dejan de ser Barcelona, Atlético de Madrid y Real Madrid. Cuántas veces hemos pensado que por no estar un titular hemos tirado un partido y luego resulta que los suplentes han dado la cara. Yo no he pensado en ningún momento que Corberán ha querido tirar el partido. Lo está haciendo bien con el Valencia, y la prueba es de cómo estábamos a cómo estamos ahora», sentencia Sagreras, que es de los que piensa que el Valencia debe ir a cualquier campo a competir al máximo, sin importar la talla del rival. Porque antes, el Valencia se limpiaba las amarillas contra el Mallorca para llegar bien contra el Real Madrid. Ahora, lo contrario: se limpia ante el Real Madrid para llegar bien contra los de la zona baja. Es lo que hay.