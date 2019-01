El Valencia vuelve a la vida 03:09 Jugadores y cuerpo técnico del Valencia celebran la victoria. / EFE Un golazo de Ferran Torres activa una remontada heroica en Balaídos JUAN CARLOS VILLENA Valencia Domingo, 20 enero 2019, 00:18

Qué prefieres, el fútbol del Celta de Mostovoi o los títulos del Dépor? La discusión, real, con un bocata en una mano y un quinto de cerveza en la otra, discurrió acalorada entre dos seguidores celtiñas antes de entrar a Balaídos. Tras varias dentelladas furiosas a la vianda, el 'romántico' claudicó. El drama esta temporada del Valencia es que ni juega como aquel equipo de Silva y Villa ni tiene la pegada del de Albelda y Baraja. El deporte moderno no deja prisioneros. Quema la hierba. El que no despierta está muerto. Los de Marcelino lo estaban en Vigo en los 70 primeros minutos... hasta que Ferran hizo saltar la llama. La chispa de la vida. La magia que quema a todos los fantasmas. En tierra de queimadas y de meigas no existe mejor símbolo. El giro de la bota del de Foios, para marcar con el exterior, despertó al Valencia del letargo. Del colapso. De esa magia nació, doce minutos después, una de esas jugadas que marcan un punto de inflexión. Parejo se puso, al fin, el disfraz de Parejo, habilitó a Gameiro y el francés asistió a Rodrigo para que el 19, al fin, rompiera la red. Grito de rabia, desgarrador, del delantero y éxtasis en el banquillo visitante. Acabaron todos fundidos en una piña. Así de sencillo, y de complicado, es el fútbol. Una chispa para fundir el hielo.

En una Liga enloquecida, el Valencia pasó en unos minutos de mirar con angustia a la zona de descenso a dormir en la séptima plaza y a siete puntos de la Champions . Volver a la vida después de burlar a la muerte. Con un hilo de esperanza y haciendo bueno el despertar ganador ante el Sporting en Copa. Eso sí, hará bien el Valencia en no olvidar lo ocurrido en Balaídos antes del golazo de Ferran, por mucho que los jugadores besaran el césped buscando la santidad tras acabar el partido. Quién sabe si Balaídos es para Marcelino el Montjuic de Benítez o el Anoeta de Ranieri. Eso sólo se sabrá con el paso de las semanas.

Un gol de Araujo en el minuto 40 simbolizó el golpe en el mentón en la primera parte. No es ninguna excusa. Al revés, es un agravante. La versión liguera del Valencia ha pasado de ser frágil a, sencillamente, ser de cristal. Como los huesos del villano que interpreta Samuel L. Jackson en Glass, la última maravilla de Shyamalan. El espejo de los valencianista saltó en añicos tras no aprovechar las contadas ocasiones previas al gol del Celta. En la segunda parte los cristales parecían descompuestos, sin que nadie encontrara el pegamento para arreglar el destrozo, hasta que Marcelino dio entrada a Ferran Torres y Gameiro por Carlos Soler y Cherishev en el minuto 55 y el cuento comenzó a cambiar. Los cristales volvieron al marco. Impolutos tras dos golazos. Así es el fútbol.

La noche había comenzado con pulcritud en el traje. La presión alta de Santi Mina y Rodrigo en los dos primeros minutos certificaron los deberes que Marcelino García Toral expresó en la previa del partido, intentar buscar las cosquillas a la defensa del Celta. El problema para el Valencia, una vez más, es que se quedó en la clase teórica y en un intento de práctica. El remate arriba de Rodrigo tras un pase atrás de Cheryshev y otro más de Rodrigo, en el 23, que se estrelló en la espalda de un defensa tras una buena conducción de Mina, fueron los avisos de que la primera parte iba a llevar a los valencianistas, lamentablemente, a lugares comunes. Demasiado.

Con el Celta despertando del letargo, los visitantes necesitaban como el comer un gol que hiciera saltar por los aires todos los complejos. Nada, otro cabezazo contra la pared. Rodrigo asistió por la derecha a Carlos Soler, que le pegó con el alma. El balón, que se fue abriendo, impactó de forma violenta en los puños de Rubén Blanco. Tres minutos después, Sisto probó los guantes de Neto. El brasileño volvió a exhibirse menos de 200 segundos después para despejar un trallazo de Boufal, tras caída de Coquelin, que Balaídos ya cantaba como gol. Daba igual, se olía en el ambiente que iba a volver a suceder. Y sucedió. En el córner posterior Araujo se adelantó a Paulista para marcar el primer en la gélida noche de Vigo. Más frío se quedó el Valencia, helado hasta el descanso. En el gafe sin fin, Santi Mina estrelló contra Blanco un remate a bocajarro en el último segundo. Sí, fue fuera de juego... pero en el caso de haber sido válida la jugada el disparo al muñeco hubiera sido el mismo. Lugares comunes, otra vez.

Esa zozobra, la de no marcar pese a tener ocasiones, siguió martirizando la cabeza de los jugadores de Marcelino en el arranque del segundo tiempo. Las sensaciones sobre el césped no eran las mejores, con las pérdidas de balón que impidieron a los de Mestalla no tener continuidad en el centro del campo. Llegó en ese momento la clave del partido, en paralelo a la entrada de los refrescos que cambiaron la mentalidad de los visitantes. El Celta no mató al rival herido. Especuló y lo acabó pagando caro. Antes del primer zarpazo de Ferran, los gallegos tan sólo lo intentaron con un disparo de Brais. En la grada celtiña también se vaticinaba lo peor, puesto que los cuatro partidos sin ganar del conjunto de Vigo llegaron por no saber matar a los rivales cuando tenían la mano de la partida sobre la mesa. De nuevo los fantasmas, esta vez cambiando la camiseta. Cuando quiso despertar ya era tarde... los cristales del Valencia ya no eran añicos en la hierba. Relucían de nuevo.

Merece la pena volver al instante final. Muy pocas veces se ve una catarsis colectiva de un equipo grande, el Valencia lo es pese a que está sufriendo más de la cuenta la temporada en la que cumple cien años, celebrar una de esas victorias que simbolizan un giro de guión. Desde anoche, la cuerda de Meriton que sostiene a Marcelino aprieta un poco menos. Gracias a la magia de Ferran.