Este el dinero que se ha ahorrado el Valencia con Dimitrievski El macedonio no disputó ningún minuto ante el Real Betis en el último partido de la temporada y los blanquinegros no tuvieron que pagarle 300.000 euros al portero por unas cláusulas en su contrato

Marcos Sánchez Valencia Jueves, 26 de junio 2025, 12:56

Stole Dimitrievski es uno de los nombres propios que va a colear en el Valencia este verano. El macedonio se encuentra en una situación en la que está entre la espada y la pared, ya que no cuenta para Carlos Corberán y todo indica que los blanquinegros querrían hacer caja con el futbolista.

Prueba de ello es que, cuando todo parecía indicar que, tras la marcha de Mamardashvili al Liverpool por 35 millones de euros, Dimitrievski iba a ser el relevo natural del georgiano tras una temporada a su sombra, en la dirección deportiva se pusieron manos a la obra y están a punto de cerrar la cesión de Julen Agirrezabala. El portero vasco es más del gusto del de Cheste.

Y es que, hace un mes y medio, se rumoreaba que el macedonio tuvo un cabreo gordísimo con Carlos Corberán, que podría haber significado una rotura de relaciones. Sin embargo, como apunta Julián Burgos en AS, el enfado de Dimitrievski no estaba dirigido hacia el técnico valencianista, sino al propio club, porque perdió una cifra significativa de dinero.

Según informa AS, el portero de 31 años tenía una cláusula en su contrato en la que, si cumplía ciertos objetivos en la temporada, el Valencia tendría que pagarle 300.000 euros. A juzgar por la cifra de partidos que disputó —9—, parece que lo necesario para percibir ese dinero eran los diez encuentros, a los cuales no llegó porque no disputó ningún minuto ante el Betis.

Aun así, Julián Burgos señala que Dimitrievski está confiado, con ganas de volver a Paterna y pelear la titularidad con quien venga próximamente. Y si esto no se da... el Mallorca está sondeando el mercado y ha puesto sus ojos en la situación de Dimitrievski, que, por el momento, no las tiene todas consigo para seguir en el Valencia CF. Los baleares siguen teniendo el lío en la portería, ya que se baraja la posibilidad de que se quede Leo Román o Greif, e incluso, ninguno de los dos, de ahí, que hayan apuntado su mira en el ex del Rayo Vallecano.

Stole Dimitrievski ha disputado esta campaña un total de nueve partidos, donde ha encajado doce tantos y ha conseguido tres porterías a cero con el Valencia. 5 partidos han sido de Copa del Rey y 4 de LaLiga.