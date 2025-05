Diego Martínez ironiza sobre el supuesto fichaje de Javi Muñoz por el Valencia: «Bueno, pues que empiece el show, ¿no?»

El Valencia visita este sábado Gran Canaria para enfrentarse a Las Palmas (18:30 horas) y no será un partido fácil. El rival también ... pelea por evitar el descenso a Segunda División y tendrá a la afición de su parte. No obstante, el técnico del equipo canario, Diego Martínez, sabe de la dificultad que tendrá para ellos medirse a este Valencia de Carlos Corberán: «Un rival muy fuerte, siempre, históricamente en la Liga, y con una especial fase en los últimos meses, donde está en muy buen estado de confianza. Evidentemente, va a ser un partido contra un rival que viene haciendo las cosas muy bien, que tanto por nivel de plantilla como por su entrenador, Carlos Corberán, creo que están haciendo un grandísimo trabajo».

El entrenador de Las Palmas analizó la situación de su inminente rival, el Valencia, en la rueda de prensa previa al encuentro. «Un equipo que ha invertido, y con acierto, en diciembre. Ha invertido una cantidad importante para poder también afrontar con garantías la segunda vuelta. Es un histórico del fútbol español. Todo esto nos tiene que ilusionar, nos tiene que motivar, y como en los últimos partidos hemos visto, al equipo esos retos, esos desafíos, le atraen. Y consigue superarlos muchas veces. Esto es lo que nosotros queremos. Ahora, va a haber momentos para todo. Ojalá estemos muy acertados de principio, y si no es así, estar fuertes y resistir en el partido. Y si no es así, que se abra el partido de otra manera. Estamos preparados para todo tipo de partidos. Estamos preparados para todo tipo de partidos. Insisto, un grandísimo rival», dijo.

No obstante, la respuesta más llamativa de su comparecencia llegó cuando fue preguntado por los rumores que colocan a su jugador Javi Muñoz en la órbita del Valencia de cara a la próxima temporada. «Bueno, pues que empiece el show, ¿no? Empieza el show del final de temporada. El año que viene, ojalá sea en Primera División con nosotros aquí, volverá a pasar lo mismo. Entonces, esto lo volvemos atrás y va a pasar siempre igual. Yo mismo te digo, ha habido muchos momentos en mi carrera en que han salido noticias respecto a mi persona que eran cero verdad. Pero bueno, ya sabéis cómo funciona esto, ¿no? Al final, yo no sé si es verdad o no es verdad. Me da igual. Yo creo que mi jugador cree en lo que estamos haciendo. Veo al equipo muy comprometido en todo lo que hace. Pero esto es el mundo de las fake news, ¿no? ¿Qué más da, no? Si es cierto, porque es cierto, y si no lo es, nadie va a salir a desmentirlo. ¿Nos ayuda? ¿Importa para el partido de mañana? No. Ya está. De todas maneras, insisto, en los próximos cinco partidos va a haber noticias de este tipo. Y cuanto más dimensión tenga el equipo al que nos enfrentemos, más todavía», sentenció.

Finalmente, el entrenador de Las Palmas analizó cómo llega su equipo: «Honestamente, veo al equipo muy bien. Nosotros estamos muy bien. Veo al equipo muy concienciado de lo que necesita. Independientemente, cuando tú te enfrentas al Valencia, es un histórico del fútbol español. Un equipo con títulos, con una tradición histórica importante, con un entrenador que lo está haciendo muy bien con su cuerpo técnico, con una gran plantilla. En el mundo del fútbol, yo creo que todos, del grupo de los que estábamos ahí abajo, todo el mundo daba por hecho que el Valencia podía salir casi con seguridad. Eso, evidentemente, no resta ni una pizca de mérito a la gran temporada que están haciendo, especialmente en los dos últimos meses, que han ganado en campos importantes, que llevan una racha sin perder importante. Esto tiene mucho mérito. Pero eso es el desafío, es el reto. Buenos jugadores, individual y colectivamente también un gran equipo. Ahí está nuestro reto».