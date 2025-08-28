Diakhaby podría ser la novedad contra el Getafe

José Martí Valencia Jueves, 28 de agosto 2025, 15:47 Comenta Compartir

Mouctar Diakhaby no ha tenido el inicio de temporada esperado. El curso pasado fue especialmente duro para él, ya que permaneció diez meses en el dique seco tras su luxación de rodilla en el partido contra el Real Madrid. Pero su vuelta al verde fue muy buena. Desde su regreso a los terrenos de juego el 26 de enero contra el Barça, gozó de una segunda parte del curso con minutos de la mano de Carlos Corberán. Participó en trece partidos más, seis de ellos completos, y formó parte del equipo que resucitó en la segunda vuelta hasta acabar optando a puestos europeos. Todo esto con Mosquera y Tárrega delante.

Las marchas de Mosquera y Yarek le abren la puerta para gozar de más minutos este curso. El central de 28 años comienza ya su octava temporada en el Valencia. Va camino de convertirse en una institución en el camp de Mestalla, pero las lesiones y su estilo particular siempre le han convertido en un jugador característico, que nunca llegó a asentarse como el central de jerarquía que necesita el Valencia. Casi nunca tuvo el puesto garantizado, y ahora vuelve a verse en la tesitura de pelear por un sitio en el 'once'.

La defensa ha sido una de las posiciones más perjudicadas este curso. La única llegada ha sido la de José Copete. Él y César Tárrega han sido los dos centrales titulares en los primeros compromisos ligueros, contra la Real Sociedad y Osasuna. No es para menos. Copete ha costado varios millones, y Tárrega es el joven central de club del que presume el valencianismo, recién renovado y aportando un nivel excelso. Pero Diakhaby llama a la puerta y quiere su oportunidad. Esta podría llegar este viernes contra el Getafe.

Y es que, en el entrenamiento del miércoles en Paterna, Carlos Corberán probó con él en el centro de la zaga, sustituyendo a Copete. Además, en el centro del campo optó por alinear a Baptiste Santamaria, que sustituiría a un cuestionado Pepelu. Solo es un partido de entrenamiento, pero es significativo de cara a lo que puede ser el Valencia este viernes.

Diakhaby aún tiene dos años más de contrato. El central renovó hasta 2027, y siempre ha manifestado su deseo de seguir en el Valencia el máximo tiempo posible. A Mestalla llegó desde el Olympique de Lyon, aún siendo un jugador cuyo destino estaba por dirimirse. Pero 191 partidos con el jersey blanquinegro confirman que ha sido capaz de asentarse en la élite del fútbol español.