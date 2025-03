Diakhaby o Almeida, la duda de Corberán para enfrentar al Mallorca

El Valencia regresó este lunes a los entrenamientos tras un fin de semana de descanso aprovechando el parón de las selecciones, y a pesar de ... que todavía no tiene a todos sus jugadores internacionales de vuelta en la Ciudad Deportiva de Paterna, puesto que este martes todavía tienen que jugar con sus respectivos países Mouctar Diakhaby, Umar Sadiq, Stole Dimitrievski y los cuatro españoles de la sub-21, Javi Guerra, César Tárrega, Diego López y Cristhian Mosquera.

Con la buena noticia de la recuperación antes de lo previsto de Hugo Duro y con la única baja confirmada de Iván Jaime, el entrenador Carlos Corberán ha empezado a planificar ya el partido que disputará el Valencia este domingo en Mestalla ante el Mallorca (18:30 horas, Movistar). El técnico de Cheste ha demostrado en sus primeros meses al mando del banquillo blanquinegro una capacidad de adaptación y de modificación de sus esquemas muy positiva, siendo capaz de alternar varios sistemas de juego durante un mismo partido.

No suele repetir Corberán, ya que en el último partido ante el Girona, el equipo empleó un dibujo 5-3-2 con tres centrales, mientras que en casa contra el Valladolid se optó por un clásico 4-2-3-1. Ante Osasuna, unos días antes, fue un 4-4-2, y en la derrota ante el Atlético de Madrid, utilizó un 5-4-1 con Dimitri Foulquier como tercer central. Una constante adaptación a los contextos y a los rivales que vuelve impredecible la forma de jugar del Valencia y también la de predecir las alineaciones que utilizará.

No obstante, aunque los esquemas y los dibujos cambian, los actores y protagonistas no suelen hacerlo. Corberán ha encontrado su columna vertebral intocable y si no tiene contratiempos, prefiere no cambiarlas y simplemente modifica sus posiciones sobre el tablero. Giorgi Mamardashvili es intocable bajo palos. José Luis Gayà y el mencionado Foulquier no se mueven de los laterales, y César Tárrega junto a Cristhian Mosquera son los centrales titulares.

El doble pivote también es claro. Enzo Barrenechea y Javi Guerra juegan siempre. Luis Rioja es intocable, al igual que Diego López, ya sea por banda o acompañando al punta arriba, que tras sus buenas actuaciones de cara a portería, es Umar Sadiq. Son diez jugadores casi innegociables. La única pieza que baila es la que puede hacer variar los esquemas. O Mouctar Diakhaby o André Almeida.

Si el técnico decide apostar por el central guineano, lógicamente el dibujo valencianista adopta una defensa de tres zagueros, lo que solidifica el rendimiento defensivo del equipo y refuerza el juego aéreo. Así se intentó asaltar Montilivi y se consiguió sumar un punto de la visita a Girona. Por tanto, no habría que descartar que ante el Mallorca, un equipo conocido por su peligro por arriba con el kosovar Vedat Muriqi, el elegido sea Diakhaby para completar el once.

No obstante, el último precedente de un partido en Mestalla dice que Almeida puede ser el elegido. Ante el Valladolid, entendiendo que el equipo iba a a ser más propositivo y no tan reactivo, Corberán apostó por alinear al portugués, que sustituyó al lesionado Iván Jaime. Con la presencia del luso, el Valencia pierde ese rendimiento defensivo pero gana en velocidad de juego y en creatividad en el centro del campo. Un balance que el técnico debe analizar al detalle durante esta semana para decidir cuál de los dos futbolistas termina de cerrar su once de gala para medirse con el Mallorca de Jagoba Arrasate este domingo.