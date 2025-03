Mamardashvili asegura que irá al Liverpool a luchar por ser el portero titular

Giorgi Mamardashvili fue el gran protagonista del año 2024 tanto para su país Georgia como para el Valencia. Tras una buena temporada con el equipo ... de Mestalla, en la que bajo el mandato de Rubén Baraja se consiguió una plácida salvación, en parte gracias a las impresionantes paradas del portero, el georgiano se consagró con una magnífica actuación en la Eurocopa defendiendo los colores de su país, alcanzando los octavos de final en la primera participación de la historia de Georgia en una fase final.

Todos estos éxitos han ido teniendo sus recompensas, como el estar nominado al Balón de Oro y colarse en la lista de los mejores jugadores del mundo. No obstante, un galardón que seguro que le habrá hecho gran ilusión la portero del Valencia es el de haber recibido el premio al mejor jugador de Georgia del 2024. Este trofeo se lo entregó este fin de semana la Federación de Fútbol de su país, en los prolegómenos del partido que disputaron ante Armenia, en el que el equipo local ganó 6-1.

No obstante, Mamardashvili fue protagonista también por unas declaraciones que realizó en el portal 'Geo Team', que cubre la actualidad de la selección caucásica. «Voy al Liverpool a luchar por el puesto de número uno. Iré a entrenar lo mejor posible y no sé qué decidirán después. Yo no decido quien juega y quien no...», dijo el guardameta del Valencia, que cabe recordar que fue traspasado al equipo inglés en el pasado verano por 30 millones de euros, aunque con la condición de que se quedaría un año más jugando en Mestalla y que se marcharía a la Premier en 2025.

Esta decisión fue consensuada por todas las partes involucradas en la operación pero especialmente por el propio Mamardashvili, que tras su gran Eurocopa, no quería irse al Liverpool a ser el suplente del brasileño Alisson Becker, indiscutible en la portería de Anfield. La idea parecía la de esperar un año a que el rendimiento del sudamericano decayese, con una posible salida del club para dejar su sitio al georgiano, pero Alisson sigue siendo uno de los mejores porteros del mundo y está ayudando a su equipo a liderar la Premier League, título que apuntan a levantar a final de temporada por la considerable ventaja de puntos que ostentan sobre sus competidores.

Por tanto, Mamardashvili parece tener asumido que este verano hará las maletas rumbo a Liverpool, donde deberá intentar convencer al entrenador neerlandés Arne Slot, con el objetivo de ganarse los minutos ante una competencia de gran nivel. Todo apunta a que, como el mismo jugador comenta en su país, tendrá que empezar siendo el guardameta reserva, dedicándose a competir en las competiciones coperas como la FA Cup o la Carabao Cup, aunque eso sí, con la mente siempre puesta en pelear por el puesto de cancerbero titular a la espera de un declive de nivel de Alisson.