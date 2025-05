David Villa explica por qué no fichó por el Madrid durante su época en el Valencia: «No voy a ser hipócrita»

J.Zarco Valencia Sábado, 31 de mayo 2025, 00:48 | Actualizado 01:24h. Comenta Compartir

David Villa es sinónimo de leyenda en el Valencia CF. El asturiano estuvo durante cinco temporadas en el club de Mestalla y se convirtió en uno de los mejores goleadores en Europa del siglo XXI. Su buen rendimiento provocó que cada verano se hablara de su salida, que finalmente se produjo al FC Barcelona.

Uno de los equipos que también estuvo detrás de 'El Guaje' fue el Real Madrid, pero finalmente no recaló en el conjunto blanco. En el canal de Youtube de Iker Casillas, el exvalencianista ha concedido una entrevista en la que habló sobre el interés del club de la Castellana. Fue su compañero en la selección quien le preguntó directamente si alguna vez había habido interés del Madrid en él.

«Sí coño, pero eso se sabe. La gente que no me conoce puede pensar que voy a ser un vacilón con esto pero hubo un tiempo en esa época del Valencia que me querían todos los clubes del mundo. El Madrid, el Barça... llegaban de todos los sitios», explicó. «El Madrid hubo un par de años de... yo siempre he sido respetuoso con eso, yo al final tenía contrato con los equipos y siempre he dicho si es una buena oferta para las tres partes yo acepto pero es el Valencia el que tiene mis derechos, y siempre dijo que no, no hay más», aclaró.

Villa dejó claro cuál es su filosofía para marcharse de un equipo: «Al final damos vueltas o intentan dar vueltas pero es una relación sencilla. El Madrid y el Barcelona querían a David Villa, sí, querían pagar un traspaso y el Valencia no lo aceptó. Siempre he sido una persona que ha pensado que nadie me puso en la cabeza una pistola para firmar un contrato y ya está, lo tienes que cumplir si no dicen lo contrario».

En cualquier caso, reconoce que sí que le habría gustado jugar en el Real Madrid: «El Valencia decidió no venderme y yo estaba muy a gusto, me quería mucho la gente y estaba contento. No voy a ser hipócrita, quería jugar en otro equipo, pues sí, cuando te vienen historias de Madrid o Barça... pero yo siempre decía que estaba feliz en el Valencia e iba a seguir hasta que dijeran que me tenían que vender, como así pasó en verano de 2010».

