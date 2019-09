David Albelda: «El vestuario está dolido por la destitución de Marcelino» David Albelda. / Juan J. Monzó El exjugador respalda al nuevo técnico y dar «la oportunidad, sea Celades o el que sea» EFE Lunes, 16 septiembre 2019, 19:32

David Albelda, ex internacional español y ex jugador del Valencia, explicó el sentimiento que puede reinar en el vestuario del equipo tras la destitución del técnico Marcelino García Toral y la inestabilidad que la decisión provoca.

«El vestuario evidentemente está dolido por la destitución de Marcelino y la inestabilidad que esto provoca. Pero también creo que con el día a día va a ir pasando. Los jugadores tuvieron partido el pasado fin de semana, mañana tienen otro importante de Champions«, dijo.

«Pasas de un estado un poco depresivo a de repente tener que estar centrado al cien por cien en lo que es la competición, que es para lo que están ahí. Esperamos que pronto olviden esos problemas extradeportivos y puedan disfrutar en el campo como lo venían haciendo«, añadió tras el sorteo de grupos de la Final Mundial de la Danone Nations Cup (DNC).

El ex futbolista definió la destitución como 'extraña' toda vez que a las órdenes de Marcelino el equipo había logrado alzarse con la Copa del Rey y clasificarse para la Liga de Campeones: «Parecía que en lo deportivo estaba todo estabilizado respecto a otros años«.

«Pero es verdad que las acciones del Valencia son ahora mismo propiedad de un señor de fuera y que cuando no le gusta algo tiene la facultad de no consultar con nadie y tomar las decisiones que él crea. Como aficionado, nos gustarán o no nos gustarán. Evidentemente esta no ha gustado mucho en Valencia, no nos ha gustado prácticamente nada. Pero es la situación que tenemos«, agregó.

El sustituto en el banquillo es Albert Celades: «En Valencia se habla de que no tiene un bagaje como entrenador para coger el equipo pero soy de los piensa que hay que darle la oportunidad, sea Celades o el que sea«.

«Por recordar un poco, en nuestra época llegó Rafa Benítez con muy poco bagaje y tuvimos la capacidad de ganar títulos con él. Soy de los que piensa que hay que darle el tiempo conveniente para ver cómo lleva y cómo reconduce la situación«, completó.

Asimismo analizó el duelo que medirá a los valencianistas contra el Chelsea en la Liga de Campeones: «A pesar de la situación soy optimista, creo que van a tener opciones de pasar en la fase de grupos. Mañana creo incluso que si muestran una línea correcta puede tener opciones de ganar el partido«.

«Creo que el Chelsea no es el de los últimos años, da la sensación de que se atreve incluso ya a vender jugadores como puede ser Hazard al Madrid, cuando hasta ahora era tremendamente comprador y gastaba mucho dinero. Ahora es más vulnerable que hace unos años«, finalizó.