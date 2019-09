Sigue en directo el FC Barcelona - Valencia CF aquí Parejo y Busquets luchan por el balón en la final de Copa. / AFP El nuevo técnico del Valencia sale de inicio con la alineación del último partido del asturiano: Cillessen, Garay, Paulista, Gayà, Wass, Parejo, Coquelin, Ferran, Guedes, Gameiro y Rodrigo SARA L. SANTOS Valencia Sábado, 14 septiembre 2019, 20:26

El FC Barcelona recibe al Valencia CF en el partido correspondiente a la jornada 4 de LaLiga, a las 21 horas en el Camp Nou.

Barça y Valencia se reencuentran sobre el césped tras la final de la Copa del Rey. Y lo hacen en una semana complicada para el club de Mestalla en la que se estrena Albert Celades en el banquillo. Y lo hace con el mismo once inicial que sacó Marcelino García Toral en su último partido hace dos semanas.

Once del nuevo entrenador: Cillessen, Garay, Paulista, Gayà, Wass, Parejo, Coquelin, Ferran, Guedes, Gameiro y Rodrigo.

Once del técnico local, Ernesto Valverde: Ter Stegen, Semedo, Piqué, Sergio, Arthur, Lenglet, Griezmann, Jordi Alba, De Jong, Pérez y Ansu Fati.

Sigue minuto a minuto el partido de LaLiga en lasprovincias.es.

LA PREVIA de Lourdes Martí

No hay escenario más motivador para despertar a una plantilla en shock que el Camp Nou sin Messi. El Valencia jugará ante el Barcelona con Albert Celades en el banquillo. Pero sobre el tapete del estadio azulgrana se espera todavía al Valencia de Marcelino. El técnico catalán ha reiterado que en sólo dos sesiones, la primera fue de presentación, poca o nula mano ha podido echar al estilo de su antecesor. Además reconoce que su intención es continuar con aquello que durante los dos últimos años funcionó. Mismos convocados que su antecesor y habrá que ver si repite su once. Todo apunta a que así será al menos en su debut en un banquillo de Primera.

Sobre el papel, para Marcelino era innegociable el 4-4-2. En las categorías inferiores de la selección española donde se ha formado Celades, se trabaja el 4-3-3 y el 4-2-3-1. Pero al preparador catalán más que de «dibujos» le gusta hablar de «estilo». Sea como fuere, en las dos sesiones que ha dirigido, el técnico ha pedido a los futbolistas «balón, balón y balón». Quizás el Valencia debe olvidarse de dejar la posesión al rival para mandar. También cuenta Celades con la versatilidad de algunos futbolistas como Guedes o Kang In Lee a quienes les reconoce su polivalencia. No descarta al luso como delantero ni al surcoreano en posición de mediapunta: «Son jugadores de mucho nivel. Guedes está contrastado y Kang In tiene un gran talento. Pueden jugar en varias posiciones. Es una alternativa que podemos manejar con ambos en varias posiciones». Pero a Celades, lo que sobre todo le importa, más que las piernas de sus futbolistas, es la cabeza.

Primero fueron las turbulencias provocadas por la crisis de Singapur y la amenaza de la marcha de Mateo Alemany, después se la incertidumbre por la venta de Rodrigo Moreno. A 24 horas del cierre de mercado, el Valencia logró su primera victoria. Dos goles de penalti de Parejo servían para sumar los primeros tres puntos y alejar los fantasmas del empate tras empate del arranque de la temporada anterior. Un día después, la plantilla conocía que Rodrigo no se iba a mover del Valencia. Llegó el parón. Los internacionales cogieron sus bártulos y se marcharon. Aire fresco. La mayoría de ellos se insuflaron de buenas sensaciones. Kang In Lee, Guedes, Ferran, Gayà, Parejo y el bigoleador Rodrigo deben aprovechar los minutos acumulados con sus combinados nacionales y hacer extensible sus buenas sensaciones en el Camp Nou. Para ello deberán dejar atrás el último golpe y quizás el más duro, la marcha de su mayor postor y defensor, Marcelino.

El Valencia viaja hoy a Barcelona sin los lesionados Carlos Soler ni Piccini. Tampoco lo harán los que han sido descartes habituales esta temporada, Mangala, Manu Vallejo y Rubén Sobrino. La última incorporación del Valencia, forzada por la lesión del lateral italiano, Thiago Correia verá el primer partido de su nuevo equipo desde casa.

En Barcelona también están las cosas revueltas. La ausencia de Messi lastra a un equipo que ha sumado cuatro puntos de doce posibles. Un pobre balance para el vigente campeón de Liga. Sin embargo, Celades no se fía del potencial de un club que conoce muy bien y del que defendió sus colores durante cuatro temporadas: «Es un equipo que te lo hace pasar mal siempre. Estamos concentrados en el plan de juego que hemos intentado trabajar en estas sesiones y vamos a intentar competir de la mejor manera».

Tampoco está al cien por cien Suárez. El exentrenador del Valencia, Valverde también tendrá que decidir si contra el equipo con el que perdió la Copa en mayo contará con Semedo o con Sergi Roberto en el lateral derecho. El centro de la zaga lo ocuparán Piqué y Lenglet, en el lateral zurdo, otro exblanquinegro, Alba. Sí que podrá contar Valverde con su flamante nuevo delantero, Griezzman, quien intentará batir al exazulgrana Cillessen.