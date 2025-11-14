El dato que confirma la fuerza del Valencia en Mestalla A pesar de que los resultados no han sido los más positivos, el equipo dirigido por Carlos Corberán dificulta los goles a sus rivales en las primeras partes

Eric Martín Valencia Viernes, 14 de noviembre 2025, 10:19

Los tópicos están a la orden del día en el mundo del deporte. En ocasiones, incluso se contrarrestan entre sí. Uno de ellos apela a que los equipos se hagan fuertes delante de su público. Es un factor psicológico que en mayor o menor medida influye. Pero también se dice que un partido de fútbol dura noventa minutos más los descuentos. Y aunque el Valencia CF suele dar muestras de fiabilidad en Mestalla, estas no son constantes y suele tender ir de más o menos durante este tipo de partidos.

Una muestra de ello se evidencia durante la presente temporada 2025-26. A pesar de que el estadio valencianista ha dejado de ser un territorio inexpugnable, el Valencia sí se muestra consistente con el pitido inicial. Si 21 goles en contra le contemplan, como local prácticamente ninguno de ellos ha llegado en las primeras partes.

No es hasta el minuto 40 de juego cuando el plantel blanquinegro comienza a sentir los síntomas de flaqueza delante de su afición. Un momento crítico y anímico de los encuentros. Porque en ese tiempo previo nadie ha sido capaz de marcar en Mestalla. Es a partir del citado minuto cuando se producen los tantos encajados. Su casi mera totalidad se concentran durante las segundas partes. Sólo Gerard Moreno, en un discutido penalti justo al filo del descanso, ha sido el único de encontrar el premio en estos primeros periodos.

Aunque las segundas partes son las que suelen condenar y sentenciar al Valencia, este hecho habla bien de su fortaleza en casa. Porque junto al Cádiz y precisamente el Villarreal, son los únicos conjuntos en el fútbol profesional español que menos encajan durante los primeros tiempos en sus respectivos estadios.