Ron Gourlay, en rueda de prensa. VCF

Gourlay se reunirá con Lim esta semana

El CEO de fútbol del Valencia hablará con el máximo accionista para preparar la Junta de Accionistas del club y abordar el mercado de fichajes de invierno

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Jueves, 13 de noviembre 2025, 10:00

Comenta

Hay parón de selecciones esta semana, por lo que no habrá jornada de Liga. Esto, en el Valencia, se ha traducido recientemente siempre con una buena noticia. No hay ruido mediático por los malos resultados deportivos y se pone el foco en otras cosas. El equipo, además, no cuenta apenas con jugadores internacionales, ya que Stole Dimitrievski es el único representante blanquinegro que ha recibido la llamada de su país, por lo que el resto de la plantilla se queda en la Ciudad Deportiva de Paterna entrenándose bajo las órdenes de Carlos Corberán.

No obstante, el club no se detiene y sigue trabajando. ¿En qué? Sólo ellos lo saben, pero lo que sí es conocido es que la agenda de Ron Gourlay tampoco conoce los parones de selecciones. El CEO de fútbol del Valencia, tal y como ha avanzado 90 minuts, el programa de la radio de À Punt, se reunirá en los próximos días con las altas esferas del club, es decir, con la familia Lim. Sí, con Peter y con Kiat. Con máximo accionista y con presidente. ¿Dónde? Ubicación secreta. Pero si quieren apostar, lo más seguro es que sea en Singapur, por supuesto.

¿De qué van a hablar? Pues principalmente, de la Junta de Accionistas del Valencia, que se tiene que celebrar a finales de año, tradicionalmente en diciembre, en la que el rodillo de acciones de Meriton Holdings aprueba lo que quiere y da por bueno el año contable, por mucho que el deportivo haya vuelto a ser mediocre. En esa reunión, Gourlay también analizará la situación del equipo, e intentará explicar a los Lim que se mantiene la confianza en Corberán pese a los malos resultados, y que el equipo necesita fichajes en el mercado de invierno.

Porque sí, ese será otro de los temas que se trate en la cumbre. Si habrá o no refuerzos en el mes de enero. El Valencia afronta ahora un último mes de competición antes del parón navideño en el que tendrá que utilizar las piezas que dispone, pero a partir del año nuevo, tendrá una ventana extra para hacer movimientos y reforzar el equipo. Eso no sólo se traduce en posibles fichajes y nuevas llegadas, si no también alguna salida que pueda servir para soltar lastre y aligerar una plantilla que no termina de convencer a la afición. Eso sí, viajará aparentemente solo Gourlay, ya que ni Miguel Ángel Corona, ni Corberán ni Javier Solís ni nadie más del club le acompañará.

