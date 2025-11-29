Corona rompe su silencio: «Cinco o seis años en el Valencia eran muchos, demasiados»
«Fue una época fantástica», ha destacado el director deportivo tras ser presentado con el Panathinaikos
Valencia
Sábado, 29 de noviembre 2025, 12:11
El pasado 13 de noviembre, Miguel Ángel Corona fue protagonista de casi un secreto a voces, pero que no dejó de sorprender. Después de un ... lustro en distintas funciones en la parcela deportiva del club, confirmaba su adiós como director deportivo del Valencia CF, puesto que hasta ahora atesoraba. Había decidido emprender una nueva etapa profesional con destino en Grecia, que le conducía al Panathinaikos como responsable del área de fútbol y donde se presupone que gozará de más independencia.
Después de instaurarse en el país heleno y ser presentado anoche con su nuevo club, Corona ha roto su silencio. Y en su comparecencia se ha pronunciado sobre su reciente pasado en Mestalla, con agradecimiento, pero también con cierto tono de desgaste. «No es momento de hablar del Valencia. Fue una época fantástica», fue su primera intervención tras ser cuestionado por su club de origen.
No obstante, a pesar de ese primer intento por rehusar preguntas que pudieran suponerle algún apuro, más tarde Corona sí entró a debate y razonó el porqué de su marcha. «Cinco o seis años en el Valencia eran muchos, demasiados. El plan que seguimos era muy ambicioso, muy atractivo para un profesional como yo, con tanta pasión. Sentí que quería dar el siguiente paso», citó. Aún así, no quiso aportar más matices sobre cuestiones económicas o sobre su trato con Ron Gourlay y los directivos de la entidad valencianista.
En consonancia con lo anterior, el ya exdirector deportivo del Valencia amplía horizontes y afronta con ambición este reto. «Este es un gran club, con millones de aficionados y grandes ambiciones. Era imposible rechazarlo», valoró Corona. Tras marcharse de forma muy discutida de la capital del Turia, también lanzaba dos mensajes, admitiendo que estaba «acostumbrado a trabajar bajo presión» y que «en el fútbol es difícil pedir tiempo».
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión