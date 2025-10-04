Corberán: «Vestuario y entrenador estamos alineados con la responsabilidad que supone estar en el Valencia» El entrenador del Valencia habla sobre la derrota en Montilivi

Van a ser dos semanas muy largas para Carlos Corberán. Y para el valencianismo en general. Otra derrota del conjunto blanquinegro contra un equipo que no había ganado a nadie. Perdió en Mestalla hace unos días contra el Oviedo y ayer lo volvió a hacer lejos de casa, ante un Girona que sólo había sumado tres puntos hasta ayer.

Así vio el entrenador del Valencia el partido:

Gol a balón parado otra vez

«Ha sido una primera parte espesa donde empezamos con ese pinchazo de Diakhaby, nos ha costado encotnrar la forma de atacarles, el Girona no nos generaba mucho pero en uno de esos acercamientos han conseguido adelantarse, durante muchos minutos ha sido difícil encontrar la forma, hemos crecido un poquito antes del descanso y luego toco lo contrario, un Valencia que se ha volcado, hemos intentado atacar con dos laterales, fruto de esa superioridad y crear un volumen que nunca habíamos logrado, hemos marcado, no hemos defendido bien el balón parado otra vez y cuando algo se repite hay que trabajarlo. La realidad es esa, que hay detalles que tienen que ver con competir que nos están costando los resultados que queríamos hacer»

«En Valencia crispación porque el aficionado no ve al Valencia donde querría, se está diciendo que le están haciendo la cama...»

«Las dinámicas se cambian con los rendimientos, hay que trabajar al equipo en defensa y en ataque para seguir sumando. En la primera parte el equipo sí que sabía a lo que jugaba pero el rival nos ha ido emparejando y nos ha costado a todos, si analizamos al Valencia, en defensa no hemos estado contundentes en una acción puntual, en la segunda parte hemos visto una reacción, mayor movilidad, hemos dominado, otra vez una acción que no hemos dominado... entendemos al aficionado, vestuario y entrenador estamos alineados con la responsabilidad que supone estar en el Valencia»

¿Cuánto de preocupado está?

«Estoy siempre ocupado, yo analizo cada partido, buscaremos la forma en la que el equipo aumente »

Gourlay ha dicho que el equipo está progresando pero parece que n oes así

«Nos estamos llevando golpes, el dominio global del partido es difícil, tenemos la obligación de mejorar. He visto una reacción del equipo positiva, que no se ha rendido, pero todo lo que ha generado el equipo no ha servido para ganar porque hemos recibido ese gol que nos ha parado, pese a eso no hemos dejado de intentarlo»

«Veo que el equipo nos estamos llevando golpes, tenemos la obligación de mejorar en diferentes aspectos. Hoy he visto una reacción del equipo, el equipo no se ha rendido, pero ese esfuerzo de la segunda parte no ha tenido premio porque cuando hemos ido a por el partido hemos recibido de nuevo a balón parado. Analizo cada partido y buscaremos la forma de aumentar las ocasiones de gol. Tenemos dos semanas para dar un paso como equipo.

¿En estas dos semanas te planteas cambiar algo como igual jugar más directo?

«Es verdad que hay momentos que cuesta llevar el balón a campo contrario pero no vamos a restar los momentos de atacar con velocidad, hay que potenciarlo, darle velocidad a los ataques, es algo que hacemos por ejemplo contra el Getafe en nuestro segundo gol y luego cuando tienes que tener una propuesta tienes que mejorarlo para intentar llevar más veces el balón a campo contrario, no veo limitaciones en el equipo, sino que falta mejorar algunas cosas. Entendemos que la afición quiera ver un partido mejor o superior, tenemos compromiso»