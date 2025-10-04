La afición del Valencia estalla: «¡Jugadores, mercenarios!» Los seguidores blanquinegros, que agotaron las entradas en la zona visitante de Montilivi, dedican cánticos a sus jugadores en un partido en el que Diakhaby se ha retirado en el minuto 6

Lourdes Martí Valencia Sábado, 4 de octubre 2025, 17:00

La afición del Valencia no puede más. Después de la derrota ante el Oviedo, y pese a ello, más de 300 personas agotaron las entradas disponibles para la zona visitante de Montilivi. En el coqueto estadio del Girona, el equipo de Carlos Corberán está sufriendo más de lo esperado.

En el minuto tres de partido se rompía Diakhaby, uno de los fijos en el once titular del Valencia, el encuentro acababa de empezar pero las sensaciones generales de los blanquinegros, vestidos con los colores de la Senyera, no eran nada buenas. Thierry, que volvía a la titularidad un año después, estaba totalmente desaparecido, su banda se convirtió en una autopista para un Girona que finalmente terminó marcando un golazo.

Corría el minuto 25 de partido cuando, desde la grada visitante se empezaron a escuchar cánticos de «¡Jugadores, mercenarios!». Mientras, la afición local animaba a su entrenador que no está pasando para nada por su mejor momento y es que el Girona sólo ha sumado tres puntos en toda la temporada.

El Valencia seguía sin comparecer y de hecho no ha sido hasta el minuto 32 cuando los blanquinegros han tirado a puerta. Jesús Vázquez la ha tenido pero el guardameta local ha estado muy acertado.

No es la primera vez en estas ocho primeras jornadas de LaLiga que el valencianismo muestra su desencanto por la imagen de su equipo, la semana pasada, tras la derrota ante el Oviedo, despidió a la plantilla con música de viento, al igual que tras el choque contra el Barça en la sonrojante derrota en el Johan Cruyff.