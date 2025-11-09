Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Corberán da indicaciones a sus futbolistas desde la banda de Mestalla contra el Betis. EFE

Corberán: «Siento el mismo apoyo del club que el primer día que llegué»

El entrenador del Valencia considera que ante el Betis su equipo fue el que quiere que sea siempre excepto por el resultado

Lourdes Martí

Lourdes Martí

Valencia

Domingo, 9 de noviembre 2025, 21:07

Comenta

Ya lo sabe Carlos Corberán y también son conscientes los jugadores: sólo hay que correr un poquito para que Mestalla tire del equipo. El Valencia ... logró salvar un punto tras encajar un gol del Betis gracias a un gol de Luis Rioja que marcó el aliento de los 45.820 personas que acudieron al coliseo de la Avenida de Suecia.

