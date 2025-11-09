Corberán: «Siento el mismo apoyo del club que el primer día que llegué»

Ya lo sabe Carlos Corberán y también son conscientes los jugadores: sólo hay que correr un poquito para que Mestalla tire del equipo. El Valencia ... logró salvar un punto tras encajar un gol del Betis gracias a un gol de Luis Rioja que marcó el aliento de los 45.820 personas que acudieron al coliseo de la Avenida de Suecia.

Así vio Carlos Corberán el partido:

Un Valencia diferente, este es el camino...

«Para mí hoy no ha sido el resultado deseado pero sí que hemos visto el equipo que queremos ser. En cuanto entrega y manejo de juego, de esfuerzo... los buenos rendimientos son la antesala a los buenos resultados, creo que esto nos llevará a mantener los resultados deseados»

Hoy intensidad

«Hay veces que tiene que ver en cómo encuentras ventajas para atacar al rival, contra el Betis hemos encontrado el camino que nos acercaba a tener ocasiones de gol, hemos defendido bien ante un equipo que tiene jugadores diferenciales que cerca de tu área te genera peligro pero la mentalidad ha sido la correcta. Con la salida de tres con Pepelu y Gayà y Thierry por fuera, más las posiciones de Danjuma y Diego López, el equipo ha podido correr y tener un buen volumen de ataque y acercarnos a ocasiones de gol. En la segunda parte nos hemos visto con su gol, me quedo con su reacción, con la fortaleza del equipo de dar un paso adelante y también de querer sumar tres puntos»

¿El empate es suficiente? ¿Se siente reforzado tras el empate?

«No hablaría de cara al vestuario porque está unido, cuando se pone en duda la unión con el vestuario me sorprendo porque el nivel de compromiso en entrenamientos... no puede estar más unido este equipo tiene mucha autocrítica. En cuanto al apoyo del club, siento el mismo que el primer día que llegué aquí»

Luis Rioja, tras marcar el gol del empate ante el Betis. AFP

¿Has dado con la tecla?

«Para mí es clave que el equipo entienda que este es el camino, ni Mestalla ni el equipo hoy se han rendido y gracias a ello hemos logrado el punto que nunca es el que queremos pero Mestalla ha visto que queríamos los tres puntos. Todos nos quedamos dolidos cuando no logramos los tres puntos pero el esfuerzo se reconoce»

Rumores por interés del Middlesbrough

«Sobre rumores... mi compromiso por el Valencia y por revertir esta situación es el máximo. Este grupo y este staff va a dar la vida por hacerlo»

«Cuando la dinámica por los resultados no es la deseada para nosotros lo que hay es exigencia. Tenemos que trabajar, este grupo está muy responsabilizado con la situación, esto es élite, jugamos contra grandes equipos y la clave es que saquemos lo mejor de nosotros para cambiar esa dinámica de resultados»