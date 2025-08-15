Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Corberán durante su primera rueda de prensa de la temporada. PABLO LARA

Corberán: «La plantilla no está cerrada, pero estoy satisfecho con los fichajes»

El entrenador del Valencia da comienzo a la temporada 2025/26, en la rueda de prensa previa al debut ante la Real Sociedad, contento con el rendimiento del equipo y la gestión de la directiva con los fichajes

Pablo Lara

Valencia

Viernes, 15 de agosto 2025, 14:21

El inicio de la temporada 2025/2026 ya es una realidad en el Valencia. Y como no, para Corberán también. El técnico de Cheste vuelve ... a pronunciarse después de la última comparecencia de la temporada pasada ante el Betis en el Benito Villamarín, «Se debe siempre aprender de los errores para mejorar la próxima temporada», comentaba tras el empate en Sevilla. Errores, que, a falta de ver cómo responde el equipo sobre el verde, desde la dirección deportiva se han corregido. Pese a ciertas bajas de nombre como Mosquera y Yarek, el verano ha sido muy movido en cuanto a fichajes, hasta 6: Raba, Agirrezabala, Copete, Santamaría, Ugrinic y Danjuma, todos inscritos para el debut en LaLiga ante la Real Sociedad este sábado a las 21:30, motivo de la rueda de prensa celebrada esta mañana en la ciudad deportiva de Paterna.

