Corberán: «La plantilla no está cerrada, pero estoy satisfecho con los fichajes»

El inicio de la temporada 2025/2026 ya es una realidad en el Valencia. Y como no, para Corberán también. El técnico de Cheste vuelve ... a pronunciarse después de la última comparecencia de la temporada pasada ante el Betis en el Benito Villamarín, «Se debe siempre aprender de los errores para mejorar la próxima temporada», comentaba tras el empate en Sevilla. Errores, que, a falta de ver cómo responde el equipo sobre el verde, desde la dirección deportiva se han corregido. Pese a ciertas bajas de nombre como Mosquera y Yarek, el verano ha sido muy movido en cuanto a fichajes, hasta 6: Raba, Agirrezabala, Copete, Santamaría, Ugrinic y Danjuma, todos inscritos para el debut en LaLiga ante la Real Sociedad este sábado a las 21:30, motivo de la rueda de prensa celebrada esta mañana en la ciudad deportiva de Paterna.

La pretemporada del equipo

Corberán ha valorado la actitud de la plantilla durante el verano: «Todos los jugadores que han formado parte de la pretemporada han trabajado con rigor e intensidad. Me ha gustado la mentalidad del grupo: sin quejas, sin distracciones y con mucha exigencia. Esos valores son esenciales para tener una buena temporada. La pretemporada sirve para asentar las bases del año, tanto a través del trabajo con los futbolistas como con la mentalidad del grupo».

«No he tenido nunca ningún enfado con nadie de la plantilla; siempre mi relación ha sido la misma: respeto, exigencia y honestidad. Estoy muy contento con el nivel de los tres porteros durante la pretemporada; tengo al entrenador de porteros encantado. Me siguen demostrando sus ganas de trabajar y de competir a la altura del club que representamos», se ha referido el de Cheste sobre el compromiso de los suyos.

Sobre Guillamón y Canós: «Antes de cada partido preparo las convocatorias y cuento con aquellos jugadores que considero que más van a ayudar al equipo», daba a entender el técnico su ausencia mañana en Mestalla como ya lo ha sido en pretemporada mientras seles busca equipo. Ademas, Canós no tiene dorsal en la web de LaLiga, ya que el 7 lo ha heredado Danjuma.

Satisfacción con el mercado de fichajes

Uno de los temas más candentes durante la pretemporada ha sido el mercado de fichajes, el cual gusta al técnico :"Estoy satisfecho con el trabajo que el club ha hecho para lograr las incorporaciones, porque son jugadores con trayectoria y nivel, y eso siempre ayuda a que el equipo sea más competitivo. Trabajaremos con ellos para que alcancen su mejor versión, y han llegado con las ganas y el compromiso de ayudar a que el Valencia sea un mejor equipo».

«La plantilla no está cerrada. Un club como el Valencia exige una ambición que vamos a mantener hasta el final del mercado. El club está trabajando para cubrir las necesidades que tenemos y así ser lo más competitivos posible», ha aclarado sobre la posición del club en el mercado.

Corberán ha explicado su papel en las negociaciones: «Me gusta hablar con los jugadores para que sepan lo que se van a encontrar cuando vienen al Valencia: la exigencia que supone y cuál es el objetivo. El jugador no ficha en el Valencia por hablar con Carlos Corberán, sino por la grandeza, el proyecto y la historia del club».

La importancia de Mestalla

«Tenemos todos el deseo de empezar de la mejor manera posible la temporada, en nuestra casa y con nuestra afición. Veo a la gente con muchas ganas de vernos competir; lo percibí en la presentación, y vamos a seguir trabajando para alimentar esa ilusión. El ambiente de Mestalla es diferencial y te ayuda a ganar partidos. Todo esto hace que cualquier jugador se impregne de la grandeza del club que representamos».

Ha comentado su opinión de la vuelta de la Curva Nord: «Todo lo que contribuya a fusionar las ganas de fútbol de la afición con nuestra capacidad de movilizarnos sobre el campo será positivo. Me alegra que se haya trabajado para solucionar la situación, porque para nosotros la grada de animación y Mestalla al completo son importantísimos. Jugar en Mestalla te deja recuerdos que perduran para siempre, y el año pasado, en varios partidos, la afición fue esencial para lograr el objetivo».

Las renovaciones

«Las renovaciones se dan cuando el interés de la parte que quiere renovar coincide con el de la otra parte. Son muy importantes, tanto a nivel deportivo como por su significado, ya que cuando renuevas a jugadores con un gran sentimiento de pertenencia —especialmente de la academia—, se refuerza ese vínculo y el deseo de seguir formando parte del club al que pertenecen. El club ha hecho un esfuerzo muy importante para llevarlas a cabo». Sobre la salida de Mosquera, no siente decepción.

Objetivo de la temporada

«Mi principal trabajo es sacar rendimiento a la plantilla, y esa es mi obsesión y mi mentalidad. Como entrenador, doy mi opinión sobre distintos temas del club, sobre la confección de la plantilla y sobre los perfiles que considero necesarios. Ser entrenador del Valencia es una profesión exigente; sé la grandeza de este club, la ilusión y la responsabilidad que tengo, y eso no ha cambiado desde que llegué».

«En cuanto a si se puede olvidar que el objetivo mínimo es la permanencia, diré que en la vida nunca voy a dar nada por hecho, porque sería un error. El objetivo es ser un equipo competitivo. Siempre buscaremos que el equipo siga siéndolo en cada partido y que, cuando vayamos a Mestalla, le transmitamos a nuestra afición las ganas de fútbol que nos están demostrando que quieren. Cuanto más les damos, más recibimos».

«Queremos que el Valencia compita y se entregue en cada encuentro, que luche por defender su escudo. Y eso solo se consigue si entrenamos cada día de la forma en que queremos competir cada partido. Cuando acabe la liga, veremos hasta dónde nos ha llevado esta mentalidad. Nuestro compromiso debe basarse en la entrega, el deseo y el esfuerzo, porque eso depende únicamente de nosotros».

Debut ante la Real Sociedad

«Tenemos todos el deseo de empezar de la mejor manera posible la temporada, en nuestra casa y con nuestra afición. La Real Sociedad es un club que ha mantenido su base y su filosofía, con un nuevo técnico que conoce la esencia del club. Es un rival que va a exigirnos mucho. El equipo sabe el nivel del adversario y la exigencia que plantea, y está enfocado en que la entrega debe ser máxima para cumplir el objetivo».

«Afronto el inicio de liga de la misma forma que cuando llegué al Valencia: con una ilusión enorme y con gran responsabilidad, porque sé la grandeza que representa el Valencia CF».

«En cuanto a la plantilla, Hugo Duro ya se entrenó ayer con el equipo y formará parte de la convocatoria mañana. Almeida también arrastraba molestias la semana anterior; pese a ello, se ha esforzado, ha entrenado con el equipo y estará mañana con la plantilla. Las ausencias son dos: Correia, con quien somos positivos respecto a su recuperación —ha entrenado de forma parcial y aún quedan semanas para su incorporación completa—, y Dimitrievski, que hoy no ha entrenado debido a unas molestias en el hombro sufridas ayer; lo normal es que no llegue».

Sobre Sadiq, «no hablo de ningún jugador que no pertenezca al club».

Su relación con Gourlay

En cuanto al viaje a Singapur ha comentado que lo consideró «positivo». Ademñasn ha mencionado la figura de Gourlay personalmente: «La presentación de Ron la valoré de forma positiva, ya que ya había trabajado con él en el West Bromwich Albion. Es una persona con mucha experiencia, mucho fútbol y bagaje, y su incorporación es muy positiva. El técnico ha dejado claro que »mi función es ser entrenador del Valencia, no la de fichar a ningún CEO«.

Salida de Fran Pérez

Corberán se ha referido sobre la última baja confirmada de Fran Pérez: «Fran era un jugador que estaba en ultimo año de contrato, llegó una oferta del Rayo Vallecano, y tanto jugador como club llegaron a un acuerdo. A cualquier jugador que ha vestido la camiseta de este club, les estoy agradecido por el tiempo que ha estado trabajando conmigo», ha concluido el técnico sobre el extremo.