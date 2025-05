Corberán: «No tengo miedo ni vértigo a hablar de Europa, pero no cambia nada»

Carlos Corberán, y sus cuerdas vocales, seguro agradecieron el partido de sus chicos frente al Getafe. El Valencia logró marcar tres goles en la primera ... parte lo que le permitió al técnico de Cheste, y al resto de la afición, disfrutar de un partido.

Así vio el entrenador la victoria frente al Getafe

«En los primeros minutos nos ha costado adaptarnos a la necesidad del partido, han conseguido dos córners enseguida, se estaba cumpliendo que iba a ser un partido áspero, pero el equipo ha empezado a superar barreras y al ser contundente en las primeras ocasiones de gol, pues ha hecho que ellos tuviesen que arriesgar más y nosotros pudimos ampliar la ventaja. En la segunda parte, ellos se juntaron más, el Getafe no necesita mucho para crear ocasiones, en la primera mitad Giorgi fue fundamental y en la segunda no tanto».

¿Dónde está el techo de este equipo?

«Ojalá no lo hayamos visto, ese es el deseo de la plantilla, es lo que nuestro club demanda. Tenemos partidos por delante y los jugadores van a competir por cada uno de los puntos en juego. No hay nada más ambicioso que el compromiso de centrarnos ya en los siguientes partidos, por encima de hablar de Europa, a mí me viene a la cabeza el sentimiento del valencianismo en mi primera rueda de prensa porque la afición sufría mucho. Hoy se certifica ese primer objetivo y hoy es un día de alegría, porque se ha compensado la tristeza que la familia valencianista ha vivido, no solo en lo futbolístico. Hoy podemos haber garantizado que nuestro Valencia siga un año más en la categoría en la que tiene que estar».

Europa

«Yo tengo la claridad y convicción de que el grupo competirá por cada partido de los que quedan. Iremos al campo del Alavés a competir el miércoles y luego en el siguiente y en el último. Por suerte hay nueve puntos por delante y nuestro foco estará en cada uno de esos partidos por separado y en eso trabajamos».

Pero la gente habla de Europa

«Eso es algo muy bonito, que se hablen de cosas bonitas y no de cosas más preocupantes. Quiero que la afición se identifique con el equipo y nos quedan tres partidos para seguir generando ese sentimiento que consideramos necesario».

Afición le quiere

«Siento lo especial que ha sido la primera parte y me queda el sabor de no haberle podido dar continuidad en la segunda. Y me ha gustado ver a la afición orgullosa del equipo y cantando e identificándose con lo que ven».

Han cantado su nombre

Yo me emociono en cada salida de vestuarios al campo porque es de lo más bonito para un valenciano. Se genera mucha emoción en este estadio, también satisfecho cuando logramos el resultado esperado. Son sentimientos que nunca van a cambiar y continúan creciendo«.

Miedo a hablar de Europa

«No siento miedo ni vértigo, hablarlo no cambia nada. Tengo ganas de los partidos que quedan por delante. Este es un partido, no hay nada más orgulloso que pensar que vamos a ir a por los nueve puntos que quedan«.

Ampliar Mamardashvili, protagonista en los primeros minutos del partido. IVÁN ARLANDIS

¿Qué pasa con Sadiq? ¿Equipo liberado tras la salvación?

«Hemos empezado con Hugo Duro porque me gusta lo que está aportando y eso no significa que no esté contento con Mir o Sadiq. Hoy quise poner a André como mediapunta antes que tener un segundo punta. De Sadiq no sé si existe esa cláusula (por la que se debe pagar si juega más de ciertos minutos) que dices, no se me informó de ello. Hay muy buenos que se han quedado en el banquillo sin jugar y de hacerlo lo hubieran hecho bien también. Este equipo me ha demostrado que no es ahora con el objetivo cuando se ha liberado. Han confiado en el trabajo, de no ser así no se hubiera logrado».

Fe en los futbolistas

«Lo que honestamente siento es que uno no consigue llevar a nadie a su mejor nivel sin él no quiere. Me encontré con un grupo deseoso de querer revertir la situación. Lo más importante para la mejor versión es su compromiso y eso es la realidad, los entrenadores haremos más o menos cosas, pero nada garantiza ningún objetivo si no hay compromiso de la plantilla y las ganas de revertir las cosas con ilusión, asumiendo el reto».