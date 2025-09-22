Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Carlos Corberán se gira al público quejándose de una acción. AFP

Corberán se mantiene fiel a Corberán

El técnico repite los registros que obtuvo en sus cinco primeras jornadas la temporada pasada | El Valencia sumó con el de Cheste en el banquillo siete puntos, los mismos que lleva ahora tras ponerse de pie después de una severa goleada

Juan Carlos Valldecabres

Juan Carlos Valldecabres

Valencia

Lunes, 22 de septiembre 2025, 00:59

Carlos Corberán es fiel a Carlos Corberán. Que nadie se crea que el técnico del Valencia CF tiene una doble personalidad ni un gemelo ... que se llama igual de nombre ni nada por el estilo. Simplemente, quizás por lo sumamente metódico que resulta en su quehacer diario, se copia a sí mismo y si en los cinco primeros partidos del de Cheste con el Valencia la temporada pasada sumó siete puntos (eprdió contra Real Madrid y Barça, empató en Sevilla y ganó a Real Sociedad y Celta), resulta que en este nuevo curso, tras las cinco primeras jornadas el equipo ha sumado... siete puntos también.

