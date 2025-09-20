Los profesionales de Kiat

Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Tárrega y Sancet, en una acción del partido de Mestalla. AFP

La noche pasa de los pitos en el 10' a la euforia por tumbar a un rival Champions| El desacierto del equipo en el primer tiempo deja muy tocado sobre todo a Raba, a quien la grada silbó cuando Corberán le retiró del campo

Juan Carlos Valldecabres

Juan Carlos Valldecabres

Valencia

Sábado, 20 de septiembre 2025, 23:23

No hay que tener miedo a volar y menos ahora que, como dice el presidente Kiat Lim, «contamos con profesionales». Como si para los de ... antes –nadie sabe a quién se refería– el Valencia fuera poco menos que un hobby. Desde luego, muy acertados no estaban porque ahí está el historial que se ha encargado de escribir desde Singapur precisamente su padre. Con profesionales o sin ellos, al menos este equipo palpita. A su manera pero palpita. Enchufarle dos al Athletic de un viejo zorro como Valverde tiene su mérito. Es verdad que los vascos venían del desgaste de Champions y que precisamente su entrenador no estaba al pie del cañón –estaba en la grada, sancionado, con el teléfono echando humo– pero en el balance general nadie le puede discutir a Corberán el éxito de este sábado.

