Corberán manda un recadito a LaLiga: «Empatizar con el aficionado ayuda a mejorar el fútbol, una pena que no se haga»

Carlos Corberán atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al partido de este lunes, que enfrentará al Valencia con el ... Rayo Vallecano, a partir de las 21 horas. El técnico blanquinegro valoró las nuevas incorporaciones a la secretaría técnica del club, habló de la buena dinámica de resultados, la renovación de Luis Rioja y otros temas de actualidad de la entidad valencianista.

Mejorar fuera de casa

«Nosotros siempre trataremos de mejorar en dinámica, en juego y en resultados, y esa es nuestra ambición y nuestro deseo. Encontrar un camino que nos haga competitivos y darle la máxima continuidad posible. No creo que haya ningún aspecto que tenga que ver con la relajación. Cuando obtienes unos datos de muchas temporadas, te muestra la dificultad de ganar partidos cuando uno juega de visitante. Tengo claro lo que queremos, competir igual fuera de casa que en Mestalla. Sabemos de la exigencia de los campos y los rivales, pero nuestra mentalidad es esa. El deseo es el lunes ir a Vallecas a conseguir una victoria que cambie esa dinámica».

Suplencias de Hugo Duro

«Hugo Duro es un jugador importantísimo para el equipo, pero tenemos perfiles diferentes de delantero. Hay veces que empieza Lucas (Beltrán), otras Hugo y otras Danjuma. Un equipo para que sea competitivo tiene que tener grandes jugadores al iniciar el partido y después para cambiarlo desde el banquillo. El equipo tiene muchas ganas y deseo de darle continuidad a la forma de competir que ha encontrado, en un campo muy exigente».

LaLiga no cambia el horario del Valencia-Sevilla que coincide con el Maratón

«Hay una coincidencia de dos grandes eventos deportivos en la misma ciudad con horarios relativamente estrechos. A mí lo que me parece es una pena que no se cuide con más detalle la esencia del fútbol, que es el aficionado. La ciudad estará cortada y no habrá normalidad, y esa circulación de personas y de tráfico no puede ser normal por el otro evento que tiene lugar por la mañana. Empatizar con el aficionado solo ayuda a mejorar el fútbol, una pena que no se hace».

Fichajes en la secretaría técnica del club

«Personalmente creo mucho en el departamento de captación, que es importante para los clubes de fútbol, pero mi rol en el Valencia no cambia, desde el primer día que empecé a trabajar. La comunicación de un entrenador con el departamento de captación tiene que ser vital y presente, pero mi trabajo es sacar el máximo rendimiento a la plantilla con la que trabajo».

Cambio en la forma de trabajar tras las nuevas incorporaciones

«Mi nivel de comunicación con Ron (Gourlay) es diario. Cuando está en la Ciudad Deportiva es constante, y en ese sentido, no hay ningún cambio. Cuando se incorpore la gente nueva estará ese mismo nivel de comunicación. Entonces no hay cambio en cuanto a la persona con la que me dirijo a comunicarme».

Partido complicado en Vallecas

«Al final, es una pena no tener a nuestra afición el lunes con nosotros. Da mucha rabia. Es importante para nosotros sentir a nuestra afición, queremos darle lo mejor, y que no puedan estar presentes es una limitación. Es una pena no cuidar cada detalle que afecta a la afición. Pero el partido del lunes no solo está condicionado por el terreno de juego, que un poco más pequeño. También el perfil de futbolistas que hay en la plantilla del Rayo, que son muy físicos, y sobre todo, el estilo que tienen con Íñigo como entrenador. Es un equipo muy incómodo que busca la presión en cualquier área del campo. Cuando unes ese estilo que te resta espacio y tiempo con las dimensiones más pequeñas del campo, sabes que el partido va a ser incómodo. Vamos a tener que tomar decisiones rápidas y tienes que ir al partido con esa mentalidad para competir en este campo. El escenario para mí no está reñido con las capacidades del equipo de poder competirlo. Este partido lo condiciona el estilo con el que juega el Rayo. Y tienes que ajustarte. Cuando el campo es más reducido y la presión es intensa, el balón parado está más presente y manejarlo va a ser importante».

Renovación de Luis Rioja hasta 2027

«Rioja es un jugador importantísimo en todos los sentidos, en juego y en mentalidad. Ha merecido esa renovación porque su nivel de entrega y compromiso es enorme. Nos da muchas cosas, puede jugar por la derecha y por la izquierdo, incluso venía jugando como lateral izquierdo, a veces ha jugado de lateral derecho. Y nunca he visto un pero en ninguna de las cosas que le pido hacer para que ayude al equipo. Es un jugador con una predisposición enorme, y con capacidad de adaptación. Eso habla de su compromiso, de su mejora y de su adaptación para ayudar al equipo, por lo que la decisión del club es acertada».

Dar un paso al frente fuera de casa

«El paso al frente debe ser continuo. No tenemos que estar condicionados por hacerlo en casa o fuera de casa. La mentalidad del equipo no debe de cambiar y debe ser la misma, porque cuando mostramos nuestra mejor versión, el equipo demuestra que es competitivo».

Recuperación de Largie Ramazani

«Ramazani ha entrenado la primera parte de esta semana de forma puntual, luego de forma parcial, y hoy ha completado el entrenamiento. La respuesta del entrenamiento de mañana nos dirá si es precipitado o no el poder convocarlo».