Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Corberán da indicaciones a sus futbolistas en el partido contra el Athletic en Mestalla. EFE

Corberán: «Ganar era una cuestión de orgullo»

El entrenador del Valencia reconoce que hasta «el minuto 35» el equipo se salvó gracias a Agirrezabala

Lourdes Martí

Lourdes Martí

Valencia

Domingo, 21 de septiembre 2025, 01:05

Volvía el Valencia de Carlos Corberán a Mestalla tras el ridículo en Barcelona. En la previa del partido ante el Athletic Club, afirmaba el ... entrenador del Valencia que el dolor de la afición era compartida por el vestuario y por él mismo y, aunque en la primera mitad frente al conjunto de Ernesto Valverde hubo muchas dudas, finalmente la victoria se quedó en casa. Tres partidos, siete puntos. Todo lo que ha sumado en esta campaña el equipo blanquinegro ha sido en Mestalla, que ya es un fortín.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Le pierden a una mujer la vesícula en el hospital y al encontrarla, el análisis revela que tiene un cáncer muy avanzado
  2. 2 Una furgoneta choca con una rotonda en la avenida Tarongers de Valencia
  3. 3 El castillo del cártel de los Balcanes: los GEO asaltan la fortaleza de la marihuana en el Levante
  4. 4

    Vuelos retrasados hasta cuatro horas en Valencia y Alicante por el ciberataque a aeropuertos europeos
  5. 5

    El divorcio entre Mazón y Navarro
  6. 6

    Un juzgado condena a la Universitat de València por «discriminar» a universidades israelíes
  7. 7

    Polo, tras ocho horas de desconcierto ante la jueza: «Ahora es fácil juzgar, pero no se podía prever lo que iba a suceder»
  8. 8 Emergencias avisa de la probabilidad de tormentas intensas en Valencia y Castellón
  9. 9 La Ley lo respalda: los inquilinos podrán quedarse en la vivienda aunque el propietario no renueve el contrato
  10. 10 Última hora sobre el estado de salud de Leiva

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Corberán: «Ganar era una cuestión de orgullo»

Corberán: «Ganar era una cuestión de orgullo»