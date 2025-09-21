Corberán: «Ganar era una cuestión de orgullo»

Volvía el Valencia de Carlos Corberán a Mestalla tras el ridículo en Barcelona. En la previa del partido ante el Athletic Club, afirmaba el ... entrenador del Valencia que el dolor de la afición era compartida por el vestuario y por él mismo y, aunque en la primera mitad frente al conjunto de Ernesto Valverde hubo muchas dudas, finalmente la victoria se quedó en casa. Tres partidos, siete puntos. Todo lo que ha sumado en esta campaña el equipo blanquinegro ha sido en Mestalla, que ya es un fortín.

Dos partidos: antes y después de la expulsión

«Te valoraría el partido hasta el minuto 35 de la primera parte y a partir de ahí. No diferenciaría al Valencia antes y después de la expulsión. Cuando hemos sido capaces de ajustarnos pasando a Rioja a la izquierda, ese ajuste defensivo se ha notado y hemos entendido qué había que hacer en el ataque por lo que antes de la expulsión el Valencia ya había mostrado un cambio»

¿Qué les ha dicho en el descanso?

«Era una cuestión de entender lo que estaban haciendo ellos. En el momento en el que hemos puesto a Luis en la izquierda, Areso ya no recibía igual»

Resultado a cero

«Es vital porque sin esa portería a cero es difícil conseguir un buen resultado, pero hay más que analizar, en la primera parte el equipo no ha estado al nivel que debíamos, tendríamos que haber sido más competitivos»

Fair play: el octavo coste de plantilla con más poder económico de LaLiga

«El equipo compite con el objetivo de ser mejores, después de un 6-0, nosotros tenemos que competir. Cuando consigues puntos te vas posicionando y si no puedes competir como la semana pasada pues... no evitamos la responsabilidad de tratar de ser competitivos, cuando sabemos que no creamos la sintonía que debemos con la afición lo entendemos, trabajamos y nos comprometemos para ser la plantilla lo más competitiva posible»

«Hemos tratado de hacer una plantilla lo mejor posible dentro de nuestras posibilidades, no sé el fair play de otros equipos, yo me centro en nosotros, en ser más competitivos que la semana pasada y en la primera mitad contra el Athletic»

Importancia de Agirrezabala

«Julen ha sido esencial para la victoria porque ha sido capaz de mantener al equipo»

Ampliar Luis Rioja controla el balón ante la presión de Yuri Berchiche en Mestalla. AFP

Valor de la victoria

«Es una cuestión de rendimiento, en el último partido no jugamos bien y el rival en este nos ha ganado en la primera mitad. Después al defender mejor su lateral derecho, el equipo ha dado un paso al frente»

«Era una cuestión de orgullo y de dar a la afición una alegría después de lo ocurrido la semana pasada. Nuestro deseo era lograr una victoria tras lo del otro día y ha sido posible, entre otros, a la actuación de Julen»

Figura del 9

«El Athletic, el año pasado cuando jugamos aquí, adelantó mucho la línea, no pudimos hacer nada porque no teníamos jugadores que jugasen al espacio, Danjuma entendimos que era el que más se ajustaba al escenario este»