Corberán ficha una nueva pieza para el Valencia CF

El británico Martin Drury, uno de los hombres que el entrenador del Valencia CF, Carlos Corberán, se trajo desde las islas a Mestalla para salvar la categoría y firmar una segunda vuelta espectacular se ha despedido del club y de la ciudad. Drury ha aceptado la oferta del Brentford y va a iniciar una nueva etapa en la Premier. «Con mucha tristeza me voy del Valencia. La ciudad, el club y la gente increíble con la que he crecido estarán siempre en mi corazón. Muchas gracias a los jugadores y al staff, he disfrutado cada día con vosotros. Seré valencianista para siempre y espero poder volver algún día», señaló Drury en las redes sociales para despedirse de su casa en los últimos meses.

Corberán, que no descuida ni un detalle y mantiene el control al milímetro del Valencia, ya tiene el sustituto, que empezará a trabajar con el equipo este mismo lunes con el objetivo de crear un equipo de trabajo compacto, fiel y de su máxima confianza.

No ha hecho falta irse muy lejos para irse a buscar el sustituto de Drury. José Vicente Oltra, de 32 años y nacido en Chiva, será el nuevo miembro del equipo del entrenador del Valencia. Oltra es persona de máxima confianza de Corberán -Cheste y Chiva están separados por tan sólo tres kilómetros- y se conocen desde hace muchos años, por lo que ese camino ya está ganado y recorrido.

Josevi, de 32 años, ha desarrollado prácticamente toda su carrera en la escuela del Levante UD, donde estaba muy bien valorado como profesional y ha hecho un gran trabajo durante los 11 años que ha estado en la casa granota. El nuevo ayudante de Corberán se ha despedido ya de los que han sido sus compañeros para iniciar una nueva etapa en Mestalla. El chivano ha dejado una huella imborrable en el Levante UD por el compromiso y la dedicación que pone a su trabajo.

Desde 2021 ejercía como coordinador en la escuela del Levante en Buñol y desde 2014, cuando se incorporó, ha estado al frente de varios equipos de la cantera granota con importantes resultados.

Además, Josevi Oltra, que es graduado en Actividad Física y Ciencias del Deporte por la Universitat de València, ha estado como formador en varios proyectos internacionales en países como Arabia Saudí, Guatemala, Estados Unidos, Panamá y Dubai. También ha tenido responsabilidades en el área de videoanálisis y metodología.