Carlos Corberán, intentará la victoria en Montilivi con un revolucionario once. AFP

Corberán explica las rotaciones en Montivili

El entrenador del Valencia introduce hasta cinco cambios respecto al once inicial frente al Oviedo

Lourdes Martí

Lourdes Martí

Valencia

Sábado, 4 de octubre 2025, 16:27

Comenta

Carlos Corberán dijo en la previa del partido ante el Girona que, tras el encuentro contra el Oviedo no había «señalado» a sus futbolistas. Al referirse a jugadas concretas que provocaron la derrota del Valencia en Mestalla frente al conjunto azulón.

«Quedé muy sorprendido porque no es mi estilo, señalar públicamente a ningún jugador, porque no creo en eso. Lo que intenté fue hacer un análisis descriptivo y muy detallado de las situaciones que me preguntaron. Se entendió un señalamiento que para mí no lo comparto, porque no era mi intención en ningún momento. Siempre que hay un mal resultado el primer responsable soy yo, y así lo asumimos», dijo.

Las palabras a las que se refería eran a las siguientes: «Sin ninguna duda, a partir del minuto 15 el equipo se ha desajustado. Santamaria empezaba a perder la posición del mediocampo, Javi Guerra empezaba a atacar de lateral, Foulquier empezaba a atacar de volante, Rioja parecía que era más un lateral y el equipo ha perdido posiciones que eran vitales para dominar el partido«.

Hoy, se han quedado en el banquillo precisamente Foulquier, dando entrada a Thierry; así como Gayà, Hugo Duro y Javi Guerra. Respecto a esta decisión, Corberán ha dicho: «Cada semana evaluamos el estado físico de los futbolistas, de cara a poner jugadores que están en las mejores condiciones físicas para afrontar el partido. Beltrán viene demostrando que tiene impacto en ataque, de ahí la oportunidad que le hemos dado».

