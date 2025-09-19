Corberán: «El dolor de la afición es un dolor compartido en el vestuario»

La derrota por 6-0 en el Johan Cruyff en el Valencia CF y en el valencianismo todavía hace mella. No será difícil de ... olvidar. Pero en la previa de la siguiente jornada contra el Athletic Club (sábado, 21:00 horas), tal y como ha defendido Carlos Corberán se busca pasar página y tratar de ser más competitivos.

Dolor es la palabra y sensación que ha imperado estos días. Así lo enfatizó el entrenador. «En el vestuario y en el staff todos estamos dolidos porque es un resultado contundente y duro. No aceptamos un resultado así. Tenemos que hacer ejercicio de responsabilidad para centrarnos en el próximo partido. Ese dolor es imposible que desaparezca pero hemos de usarlo de forma enérgica para el siguiente partido», tildó. «El dolor de la afición es un dolor compartido en el vestuario. Tenemos la oportunidad de levantarnos para que sientan orgullo y se sientan reconocidos con lo que ven en el campo», apeló más tarde.

En un momento así, Corberán no es de impulsos. Por ello no se replanteó eliminar el día libre del pasado martes. «De haberlo quitado de una forma impulsiva, hubiera sido llegar con catorce días sin descanso y hubiera resultado contraproducente para el rendimiento del equipo», explicó. Tampoco entró en detalle sobre si efectuará revolución respecto a los protagonistas en el Johan. La derrota muestra que no estuvimos a la altura, empezando por mí. «A partir de ahí, tienes que analizar el rival, tomar las decisiones oportunas, sabiendo que los que empiecen compitan al máximo y los que entren ayuden al equipo», recalcó. No obstante, no fue preciso en qué falló el Valencia, sino que se remitió a un análisis más general. «Por encima de un planteamiento u otro, no competimos a la altura y ahí las consecuencias del resultado».

Tampoco se focalizó en nombres individuales. Sobre Dani Raba consideró que estaba «disponible y preparado» y que «participó menos el día del Barcelona», mientras que de Julen Agirrezabala destacó que «ha demostrado personalidad» y que «sabe levantarse de momentos complicados». Eludió también un juicio sobre la posible renovación de André Almeida, remitiéndose a su función de entrenador y que le preocupa «tener a los jugadores dispuestos a mostrar su máximo compromiso», al igual que sobre la entrevista del presidente Kiat Lim. «Entiendo la creación de planes desde la responsabilidad y la función de tener cargos en el club como la presidencia y el dueño, pero mi responsabilidad es centrarme en preparar cada partido para conseguir el rendimiento en el campo. Es positiva la estabilidad, la exigencia, el esfuerzo y tenemos que hacer que se evidencien, sobre todo lo que es mi responsabilidad», fueron las palabras de Corberán.

En lo que concierne al próximo rival, halagos por parte de Corberán. «El Athletic tiene una plantilla confeccionada para afrontar competición liguera y competición europea. Eso habla de la exigencia del partido, porque es un gran rival y a nosotros también nos va a exigir. Aparte de digerir esa última derrota, nuestro equipo se ha preparado para saber ser competitivo y reconocible por la afición, que es lo más importante. Habrá que estar centrado para dar su mejor rendimiento». Además le aplicó las etiquetas de ordenado y físico. «Será otro partido que nos exigirá en ataque y defensa y en todos los momentos del juego. Espero un partido reñido», añadió.

Por esto, en lo que respecta a ese futuro inmediato, el entrenador del Valencia no se planta metas más a largo plazo, nada más que el que vienen manteniendo hasta la fecha: «Nuestro objetivo es el de ser competitivos. Venimos de un partido donde no estuvimos cerca de ese objetivo». Y tampoco quiso entrometerse en otros roles más allá del suyo, explicando que su función dentro de la confección deportiva se basa en dar «su opinión cuando le preguntan» sobre aspectos futbolísticos y de perfiles que necesita la plantilla para ser competitiva.