Corberán confirma las bajas para el debut ante la Real Sociedad

Corberán ha inaugurado la nueva temporada 2025/26 desde los micrófonos. El técnico de Cheste ha hablado sobre el mercado de fichajes, del cual ha comentado que está «muy satisfecho» y que confía en hacer una gran temporada. Durante los 25 minutos de comparecencia, se han tratado muchos jugadores: la marcha de Fran Pérez al Rayo Vallecano, las renovaciones de Javi Guerra y Tárrega, la salida de Mosquera… Pero el principal motivo de su aparición ha sido el debut liguero de mañana ante la Real Sociedad de Sergio Francisco, a las 21:30 horas en Mestalla, del cual espera un partido «exigente».

Muchas preguntas surgen en la cabeza de la afición del Valencia, y quizá también en la de Corberán. La principal de ellas es quiénes saldrán de inicio en la jornada 1 de LaLiga. Sobre el papel hay varias certezas: en portería, Julen pinta como titular, una decisión respaldada por el club y confirmada en la pretemporada. En defensa, puede repetirse la línea que jugó el Trofeo Taronja, que funcionó muy bien: Gaya, Tárrega y Foulquier son fijos, y la duda está entre Copete y Diakhaby. En la medular hay más variantes, aunque Javi Guerra, brújula del equipo, siempre entra. Y en ataque, las bandas estarán ocupadas por Diego López y Luis Rioja, mientras que los delanteros presentan dudas: Raba, que ha sido muy importante en los amistosos, lo más seguro es que salga de inicio, y su acompañante podría ser Danjuma o Hugo Duro.

El último mencionado, el delantero madrileño que anotó 11 goles la temporada pasada, ya ha vuelto a los entrenamientos. Corberán se ha referido a su presencia: «Hugo Duro ya se entrenó ayer con el equipo y formará parte de la convocatoria mañana», sin mencionar nada sobre su titularidad. A la vuelta del nueve valencianista se suma la del diez portugués, André Almeida, que parecía más fuera que dentro, tal y como se vio en el Trofeo Taronja, y volverá de nuevo a una convocatoria: «Almeida también arrastraba molestias la semana anterior; pese a ello, se ha esforzado, ha entrenado con el equipo y estará mañana con la plantilla».

La noticia de esta mañana ha saltado cuando el entrenador del Valencia ha confirmado de nuevo la recaída de Dimitrievski por la lesión en su hombro izquierdo: «Dimitrievski hoy no ha entrenado debido a unas molestias en el hombro sufridas en los entrenamientos, y lo normal es que no llegue al partido». El portero macedonio vuelve a ausentarse en otro encuentro, reduciendo sus posibilidades de volver a tener minutos como guardameta blanquinegro. Quien también tendrá que esperar es Thierry Correia. El lateral portugués del Valencia sigue recuperándose de su rotura de ligamento cruzado sufrida la pasada temporada frente al Getafe. Corberán ya habla de una posible vuelta: «Somos positivos respecto a su recuperación; ha entrenado de forma parcial y aún quedan semanas para su incorporación completa».

Los olvidados de Corberán

Los descartes de Corberán, Guillamón y Canós también han tenido lugar en la rueda de prensa previa al inicio de la temporada. Cuando le han preguntado sobre su posible ausencia mañana, el técnico lo ha dejado claro: «Antes de cada partido preparo las convocatorias y cuento con aquellos jugadores que considero que más van a ayudar al equipo». Unas palabras que dejan clara la posición del técnico, que no les dará la oportunidad ni de sentarse en el banquillo. Mientras el club busca una salida para ambos, el extremo se ha quedado sin dorsal en la web de LaLiga: el número 7 lo vestirá el nuevo fichaje, Danjuma. En cambio, Guillamón aún mantiene su ficha intacta.