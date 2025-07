Copete pasa las pruebas médicas y firma con el Valencia hasta 2029

Copete, por fin, es valencianista. El defensa andaluz es nuevo futbolista del Valencia y se suma a las incorporaciones de Dani Raba, procedente del Leganés ... como agente libre, y Agirrezabala, cedido por el Athletic. El central de 25 años llega a Mestalla a cambio de 3,5 millones de euros, más unas variables que podrían elevar la operación hasta los 4 millones, y firma por cuatro temporadas, hasta 2029.

Para entender la operación de Copete hay que regresar al inicio del mercado. El club blanquinegro comenzaba la pretemporada con una gran cantidad de centrales, muchos de ellos de alto nivel. Sin embargo, la falta de movimientos por parte de la dirección deportiva y la necesidad de ingresar dinero en las arcas del club propiciaron dos grandes ventas: Yarek se marchó al PSV a cambio de 10 millones de euros más un 15 % de una futura venta, y Mosquera fichó por el Arsenal por casi 20 millones. Con 30 millones ingresados y muchas opciones en el mercado, Corberán exigió, tras conocer la salida de ambos defensas, la incorporación urgente de zagueros consolidados y de rendimiento inmediato. Con la renovación de Tárrega aún pendiente —tras rechazar el jugador la primera oferta— y con Diakhaby volviendo de la lesión sufrida la temporada pasada, el técnico de Cheste solo contaba con dos centrales de plena confianza. Ni Cömert ni Özkacar, ambos cedidos al Valladolid la pasada temporada, entran en sus planes. Cabe diferenciar que el primero de ellos es el único que podría tener opciones de formar parte de la plantilla el próximo curso, ya que ha disputado 90 minutos en los dos amistosos de pretemporada. Todo lo contrario a Cenk, que no ha sido convocado en ninguno y se entrena al margen de sus compañeros mientras busca una salida. Con tan pocas alternativas en plantilla, y tras las malas sensaciones mostradas ante Castellón y Leganés, Gourlay se puso manos a la obra.

Aunque han sonado muchos nombres para recalar en la defensa del Valencia, como Mario Hermoso, Zouma o Doekhi, el elegido fue Copete. El futbolista del Mallorca, que fue importante durante la pasada campaña a las órdenes de Jagoba Arrasate, desde un principio se posicionó a favor del movimiento. Con el club bermellón también convencido de su salida, las negociaciones comenzaron sin entendimiento. Los baleares querían una cifra de cuatro millones de euros, cantidad que para el conjunto valencianista era muy elevada, teniendo en cuenta que el central acababa contrato en 2026. Con el acuerdo ya cerrado con Copete, solo faltaba el entendimiento entre clubes, que no llegó con la primera oferta. La cabezonería por parte de ambos en no adaptarse a las condiciones del otro provocó que, con la primera propuesta de dos millones de euros, no se cerrara el acuerdo. Con la tensión aumentando con el paso de los días, la desesperación se apoderó de Corberán, que pedía su llegada cuanto antes, y del futbolista, que, apartado de la disciplina del equipo, seguía ansioso por recalar en Valencia. Justo una semana después de la negativa mallorquina y tras mucho pensar en las oficinas de Mestalla sobre la contraoferta por el sevillano, el conjunto blanquinegro alcanzó un acuerdo en la tarde de ayer por la compra del central a cambio de 3,5 millones, con variables que, en caso de cumplirse, elevarían la operación a 4 millones. La necesidad de fichar cuanto antes, y la tensión en el club por la sequía de incorporaciones, han llevado al club a acercarse a las pretensiones iniciales del Mallorca.

La llegada de Copete a Valencia no se hizo esperar. Después de recibir la luz verde para su fichaje por el equipo dirigido por Corberán, el defensa de 1,90 m se subió a un vuelo en la noche de ayer para ponerse cuanto antes en dinámica valencianista. «Va a ser un buen año para todos», comentaba el nuevo fichaje del Valencia tras aterrizar en Manises. Ganas no le van a faltar al nuevo defensa central del Valencia: «Estoy muy ilusionado por estar aquí. Con Lato tengo buena relación y me ha hablado maravillas del club, que es un club que me ilusionaba y tenía muchas ganas de venir. Vengo con muchas ganas».

En su primer día como futbolista del Valencia, Copete ha pasado el reconocimiento médico en la ciudad deportiva de Paterna, ya vestido con la indumentaria blanquinegra. Allí también ha tenido la oportunidad de conocer a sus nuevos compañeros y coincidir con Corberán. Tras las pruebas físicas y de esfuerzo, el que ya es exjugador del Mallorca firmó su nuevo contrato hasta 2029 con el conjunto de Mestalla y posó con los colores que defenderá a partir de esta temporada. El central se incorporará de inmediato a las órdenes del entrenador para empezar a adaptarse al sistema de juego e intentar ganarse un puesto en el once titular. Su posible debut tendrá que esperar hasta el 16 de agosto a las 21:30 horas, cuando se enfrenten a la Real Sociedad junto a su nueva afición. No obstante, de manera extraoficial, se prevé que el central vista la camiseta blanquinegra contra el Borussia Mönchengladbach el próximo sábado a las 20:30 horas, ya que no se espera que dispute el amistoso de mañana ante el Marsella a las 20:45 horas, dado que aún no se ha entrenado con el equipo.

Corberán pide más

La llegada de Copete no tranquiliza a Corberán. Pese a que su presencia es una noticia de que, aunque sea poco a poco, los fichajes van llegando. El técnico valencianista sigue exigiendo más refuerzos, sobre todo si se quiere conseguir el objetivo que se marcó el club con Gourlay: «Devolver al club a la élite del fútbol europeo». Mientras, otro central sería necesario para completar las cuatro alternativas vacantes, aunque Cömert puede llegar a ocuparla si no se ficha a nadie. La delantera y la medular siguen debilitadas y necesitadas de refuerzos. Mientras, las renovaciones de Diego López, Tárrega y Javi Guerra no parecen condicionar el mercado del Valencia, excepto la del centrocampista, que tiene al Manchester United como principal candidato a su fichaje. Los nombres de Fonseca, muy cerca de ser el próximo fichaje del club, y Borja Iglesias, para apuntalar el nueve, se posicionan como asuntos a tratar en la agenda del nuevo CEO. Lo que está claro es que será un verano muy largo en Valencia.