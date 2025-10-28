La convocatoria del Valencia para la Copa del Rey: 6 bajas y 5 del filial La plantilla dirigida por Carlos Corberán se mide esta tarde al humilde Maracena en Granada

Marc Escribano Valencia Martes, 28 de octubre 2025, 10:36

El Valencia se mide este martes al humilde Maracena en la primera ronda de la Copa del Rey, en un partido que marcará el estreno copero del equipo blanquinegro en la edición de la presente temporada. El conjunto dirigido por Carlos Corberán afronta un partido clave pese a la aparente facilidad, puesto que en Liga arrastra una mala dinámica de resultados que ha colocado al club en puestos de descenso, por lo que el torneo del 'KO' debe servir de punto de inflexión para cortar la hemorragia y volver a sumar una victoria que devuelva la confianza.

Eso sí, para enfrentarse al Maracena, el Valencia tendrá que hacer malabares en cuanto a confección de plantilla se refiere, puesto que la lista de jugadores convocados para el partido de esta tarde (20 horas, Movistar) cuenta con hasta seis bajas confirmadas que no viajarán hasta Granada. Se trata de Mouctar Diakhaby, Largie Ramazani, Dimitri Foulquier, Filip Ugrinic, Lucas Beltrán y Pepelu. Los cuatro primeros ya eran bajas seguras al ser lesionados de larga duración que ya se ausentaron contra el Villarreal, pero los dos últimos sufrieron algún tipo de percance físico durante el derbi y no se han recuperado a tiempo.

Quienes sí estarán pese a que también llegaban con algún problema muscular son José Luis Gayà y Thierry Rendall, aunque no se espera que sean titulares. El único que está claro que jugará es Stole Dimitrievski bajo palos, tal y como confirmó el propio Corberán en la rueda de prensa previa al encuentro ante el Maracena. El resto de la alienación está en el aire y tendrá que ajustarse a todas estas ausencias mencionadas.

Para compensar todas estas ausencias, el técnico valencianista ha llamado a cinco futbolistas del filial, el Valencia Mestalla, que viajan con el equipo y tendrán además altas probabilidades de participar en el encuentro, ya que se espera un equipo muy alternativo alejado del once de gala. Se trata de David Otorbi, Alejandro Panach, Rubén Iranzo, Mario Domínguez y Marc Jurado.