Carlos Corberán, en la sala de prensa de la ciudad deportiva este mediodía. J. AGUILAR

Corberán: «Soy poco dado a mirar la clasificación actual»

El técnico del Valencia destaca la calidad humana de Ochotorena | A Granada viajarán seis futbolistas del filial

Juan Carlos Valldecabres

Juan Carlos Valldecabres

Valencia

Lunes, 27 de octubre 2025, 13:53

Comenta

A Carlos Corberán es casi imposible sacarle de un guión establecido. Por eso el técnico del Valencia, pese a la crisis que vive el equipo ... teniendo en cuenta que está el tercero por la cola, se mantiene fiel a principios como trabajo, constancia y rendimiento. Este martes es el turno de la Copa contra el Maracena, un equipo de la regional andaluza al que el Valencia se enfrentará con muchas bajas. Antes de su rueda de prensa, Corberán ha tenido un afectuoso recuerdo para José Manuel Ochotorena. «Una persona que aparte de ser una leyenda como portero también lo fue como persona, dejando tanto en la selección como en el Valencia un trabajo que es muy difícil de conseguir. Remarcaría algo que no sale, el silencio hoy en la ciudad deportiva habla mucho de lo grande que en lo personal fue José Manuel Ochotorena.

