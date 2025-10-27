Corberán: «Soy poco dado a mirar la clasificación actual»

A Carlos Corberán es casi imposible sacarle de un guión establecido. Por eso el técnico del Valencia, pese a la crisis que vive el equipo ... teniendo en cuenta que está el tercero por la cola, se mantiene fiel a principios como trabajo, constancia y rendimiento. Este martes es el turno de la Copa contra el Maracena, un equipo de la regional andaluza al que el Valencia se enfrentará con muchas bajas. Antes de su rueda de prensa, Corberán ha tenido un afectuoso recuerdo para José Manuel Ochotorena. «Una persona que aparte de ser una leyenda como portero también lo fue como persona, dejando tanto en la selección como en el Valencia un trabajo que es muy difícil de conseguir. Remarcaría algo que no sale, el silencio hoy en la ciudad deportiva habla mucho de lo grande que en lo personal fue José Manuel Ochotorena.

¿Cuándo llegarán los resultados?

Son consecuencia de los rendimientos. Como equipo no estamos consiguiendo el rendimiento que queremos. En la primera parte el equipo me gustó mucho, competimos a un gran nivel contra un gran equipo. En el fútbol, si haces 99 acciones bien y una mal, corres el riesgo. El fútbol de élite es exigencia absoluta. La mejora del rendimiento llevará una mejora de resultados.

¿Siente el respaldo de Ron y de la directiva? ¿Se ve capacitado?

Me siento tan responsabilizado y con tanta fuerza como el primer día. Analizo cada partido, me comprometo con el rendimiento del equipo. Con esas ganas de revertir la situación me siento. Desde el primer día que me fichan noto ese respaldo.

¿Hay crisis?

Analizo los partidos y está claro que además de decir que hemos hecho buenas cosas, no conseguimos resultados. Todos centrados en hacer lo que tenemos que hacer para mejorar la situación que tenemos.

¿Está respaldado por la plantilla?

Estoy centrado en mi trabajo. No quiero que un resultado bueno maquille aspectos que tenemos que hacer mejor y un resultado malo no quiero que no me deje ver otros aspectos. Mi compromiso con el trabajo es total.

¿Es la Copa ahora algo secundario?

Cualquier competición que el Valencia está inmerso debemos representar al club de la mejor manera posible. Ir mañana al campo con ilusión y ganas de hacer un gran partido.

Sobre el Maracena.

Es un equipo que no milita en las categorías más importantes pero está en la misma competición que nosotros y además con méritos porque tuvieron que eliminar a un rival. Tiene cierto poderío físico. Como club será uno de los partidos más importantes de su historia. Queremos hacer un buen partido, coger buenas sensaciones a través del juego y del resultado.

El equipo no mejora y está en descenso. ¿Cómo se encuentra usted?

Estoy centrado en hacer lo que tenemos que hacer para revertir la situación.

¿Señaló a Javi Guerra y Gayà con los cambios?

Quedo sorprendido cuando se me pregunta si señalo a alguien con los cambios. Cualquier jugador tiene posibilidad de no acabar el partido y cualquiera de entrar. Son tan importantes los que empiezan como los que tienen que acabar. No hago distinción.

En situaciones de crisis, ¿qué hay que hacer con los futbolistas?

Cada situación es particular y requiere ese analisis individualizado. Siempre diré que en mi vida, para resolver cualquier problema hay que ser consciente de la realidad. Se revierte con mucho esfuerzo. Las situaciones se revierten con hechos, no con palabras. Con trabajo e insistencia, con responsabilidad. Lo que me aplico a mí lo traslado al vestuario. A base de insistencia en ese trabajo es como en mi vida siempre se han mejorado las cosas.

Discurso de Ron Gourlay dijo una frase: Es momento de hombres y no niños

Hay veces que esa frase, el contenido literal se puede variar. Entiendo lo que Ron trasladó. El equipo tiene que tener madurez competitiva, nunca va a tener con la edad sino con la forma en que compites y vives cada situación de juego. Sé que para conseguir resultado, si tengo que hacer cien acciones son cien.

Repaso sobre el estado de lesionados y tocados

Lucas Beltrán sufrió un golpe en el minuto veinte de partido, con su deseo de ayudar al equipo y con la adrenalina siguió hasta que no pudo. No hay lesión importante en la zona, pero sí inflamación. Hay un impedimento para competir mañana. Gayà tenía molestias en el tobillo, esas molestias persisten y mañana estará al menos para viajar. Pepelu padece molestias en el aductor, mañana no estará y veremos cómo evoluciona.

¿Se llevará jugadores del Mestalla?

Hay que buscar una alineación competitiva. Thierry tiene molestias en el cuádriceps. Hay que completar un once que nos permita competir. Van seis jugadores del filial: Panach, Iranzo, Otorbi, Lucas Nuñez, Mario Domínguez y Jurado.

¿Cómo se prepara el partido contra un rival de regional?

Se recogen imágenes, se analiza el rival y nos centramos en nosotros. No hay motivación extra mañana que sea necesaria.

Jugar en Los Cármenes.

Encantados de jugar en un campo de primera división.

¿Es la situación más difícil que en diciembre?

No tiendo a comparar, sino a analizar situaciones y buscar soluciones. Sabemos que la situación actual no es la que deseamos y la afrontamos con compromiso y con trabajo.

¿Qué piensa al ver la clasificación?

Soy poco dado a mirar clasificaciones actuales, me centro al ver lo que tenemos que hacer para mejorar en ataque, en defensa. Los resultados son consecuencia del rendimiento.

¿Tiene presión el vestuario por la clasificación?

El año pasado ya se vivió un gran reto por delante. Muchos de los jugadores siguen estando y tienen experiencia, y antes de estar yo también. Hay que ser conscientes de que esa situación ayuda a afrontar la situación.

Cambiar de portero en la Copa.

Jugara Dimitrievski mañana. En el Valencia nunca juegan jugadores por contrato. Es verdad que hay jugadores que ceden y eso cuesta un dinero, otros que se rebajan en función de los partidos. Son aspectos contractuales. Se juega por méritos, no por contratos. La posición de portero es muy específica. Tengo claro que para que un equipo sea competitivo debes tener grandes porteros. El Valencia los tiene.