Hugo Duro, en el partido ante el Villarreal. EP

Maracena - Valencia CF: horario y dónde ver el debut de los de Corberán en Copa del Rey

El conjunto de Mestalla llega en una situación complicada tras entrar en puestos de descenso

JZ

Lunes, 27 de octubre 2025, 15:09

Una temporada más, el Valencia CF vive momentos muy complicados y el equipo ha entrado en puestos de descenso tras su derrota el pasado sábado ante el Villarreal y el triunfo del Celta de Vigo frente a Osasuna. La situación puede ser todavía más difícil puesto que el próximo sábado los de Corberán visitan el Santiago Bernabéu para jugar contra el Real Madrid.

Pero antes llega el debut en Copa del Rey este martes 28 de octubre, donde viajarán hasta Andalucía para jugar ante la UD Maracena, equipo granadino que milita en en el Grupo II de la División de Honor Andaluza -equivalente a la Lliga Comunitat de la FFCV.

Fundado en 1945, llega tras vencer al Sporting de Ceuta en la previa de esta misma competición. El nombre del equipo es el de su localidad, Maracena, que cuenta con alrededor de 22.000 habitantes y está ubicada en la parte central de la comarca de la Vega de Granada.

Se espera que los menos habituales tengan minutos y haya descanso para los rostros habituales en el once titular. Ugrinic, Ramazani y Foulquier siguen al margen por sus respectivas lesiones, mientras que Pepelu y Gayà no se han entrenado este lunes por molestias musculares. Diakhaby y Beltrán tampoco estarán disponibles.

El encuentro se jugará este martes a las 20:00 horas en el Nuevo Los Cármenes, estadio del Granada, con el objetivo de que pueda albergar al máximo número de espectadores. Se podrá ver en televisión a través de Movistar La Liga 2.

