César Tárrega: «Somos profesionales para conceder estos detalles que cuestan partidos» El central del Valencia se muestra autocrítico tras la derrota en Montilivi y apela a «trabajar para revertir esta racha» en uno de los peores momentos del equipo con Corberán

Eric Martín Valencia Sábado, 4 de octubre 2025, 19:15

Es uno de los momentos críticos del Valencia durante la era de Carlos Corberán. Dos derrotas seguidas, ambas contra equipos llamados a estar en la zona baja de la clasificación. Desde dentro, se apela a la exigencia con un tono autocrítico. Y César Tárrega, como capitán en el encuentro de esta jornada, dio la cara por el equipo tras perder en Montilivi contra el Girona.

«Son sensaciones malas por los resultados. Veníamos convencidos de poder obtener algo positivo. Debe caracterizarnos la personalidad y la exigencia del grupo», valora el central natural de Aldaia. «Nos han pegado ese mazazo y hemos podido reaccionar, pero tarde. Somos profesionales para conceder estos detalles que cuestan partidos», destacó Tárrega.

Con un rostro de circunstancias, el defensa sabía que el Valencia debía estar a la altura ante las expectativas y volvió a incidir en esos «detalles», aunque sin concretar de qué tipo eran. «En el fútbol de alto nivel hay mucha calidad y detalles. Cuando los partidos son tan parejos, son los que te hacen perder puntos».

Al ser preguntado sobre qué reclamo en la acción del segundo tanto concedido al Girona, el futbolista aludió a «algún bloqueo» que daría lugar a un posible fuera de juego. No obstante, también era sincero Tárrega y confirmaba que no pudo ver la acción repetida. «No tiene que dudar nadie de nuestra exigencia y responsabilidad como grupo y con el club. Vamos a trabajar para revertir esta racha. Hay que currar y currar, no queda otra», concluyó el central valencianista.