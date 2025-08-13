El centrocampista del Leicester que se ofrece al Valencia

José Martí Valencia Miércoles, 13 de agosto 2025, 10:07 Comenta Compartir

El Valencia sigue peinando el mercado. La confirmación de los fichajes de Baptiste Santamaria y Filip Ugrinic no frena al club blanquinegro en su búsqueda de más refuerzos para la medular. El último nombre en sonar es el de Harry Winks, mediocentro defensivo inglés de 29 años, que actualmente milita en las filas del Leicester City.

El descenso del equipo británico ha puesto en el mercado al futbolista, que se considera de un nivel superior. Así lo indica Fabrizio Romano en DAZN: «El jugador ha sido ofrecido al Valencia y a otros equipos que están evaluando la operación». Pero el club blanquinegro no es el único que tiene el nombre de Winks sobre la mesa: «Hay mucho interés en Europa, es una oportunidad de mercado».

En palabras de Fabrizio Romano, el fichaje podría depender del interés de Corberán y de la cabida que pueda tener en el engranaje valencianista: «El Valencia está hablando internamente con el entrenador para decidir la cuestión de Winks». Y es que, pese a la salida de Enzo Barrenechea, hay muchos candidatos para ocupar su posición esta temporada. Uno de ellos es Pepelu, uno de los jugadores de más peso dentro del vestuario, que el año pasado fue relegado al banquillo en múltiples ocasiones. El otro es Baptiste Santamaria, el relevo natural de Barrenechea, que llega para cubrir ese espacio. Pero Winks abriría la puerta a una tercera alternativa para el entrenador.

Harry Winks es un mediocentro de corte defensivo, acostumbrado a jugar de pivote. En el Leicester ha formado un doble pivote con Ndidi en Premier League. Pese a medir 1,78 es un jugador ganador de duelos, rápido al corte y sacrificado en tarea defensiva. Un mediocampista inteligente dentro del campo, que a sus 29 años llegaría para aportar rendimiento inmediato.

Ampliar Harry Winks posa con la camiseta del Leicester City. LFCF

Acumula una dilatada carrera dentro del fútbol inglés. Canterano del Tottenham Hotspur, jugó con el equipo londinense hasta la temporada 2021-22, acumulando más de 200 partidos oficiales. Ahí llegó a participar como defensa central en varias ocasiones. En el verano de 2022 se marchó cedido a la Serie A para jugar en la Sampordia, y tras un gran año lo firmó el Leicester City por 11,6 millones. En 2017, siendo una joven promesa, recibió por primera vez la llamada de la selección nacional absoluta de Inglaterra. Desde ahí hasta 2020 participó en 10 partidos con los 'three lions' entre amistosos, clasificatorios a la Eurocopa y partidos de la Liga de las Naciones.

En el Leicester fue titular en su primera temporada, en Championship, y ascendió a Premier. En primera también fue un fijo en la medular hasta el mes de marzo. Ahí, con el equipo en descenso, fue apartado de la plantilla por su entrenador, Ruud van Nistelrooy. La decisión se debió a una discusión entre ambos, motivada por la larga distancia que tenía que recorrer Winks todos los días para ir a entrenar (160km). El entrenador le pidió que pernoctara en las instalaciones del Leicester para hacer doble sesión, una por la tarde y otra a la mañana siguiente, algo a lo que el pivote se negó.

Esta pretemporada ha formado parte de la plantilla del Leicester con normalidad, aunque en el primer partido, disputado el pasado fin de semana, jugó como reserva. El porcentaje que le concede Fabricio Romano a su fichaje por el Valencia no es muy elevado: «Le doy un 35%». El jugador quiere salir, pero tiene contrato y el cuadro de Mestalla tendría que llegar a un acuerdo con el club inglés para su fichaje.