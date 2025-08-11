Celestini: «El fichaje de Ugrinic por el Valencia es muy barato, vale mucho más» El actual entrenador del CSKA, que entrenó al suizo en el Lucerna, analiza su fichaje por el Valencia

Pablo Lara Valencia Lunes, 11 de agosto 2025

Filip Ugrinic es una de las ilusiones del mercado valencianista este verano. Tras dos meses de parón en las oficinas del club, en menos de una semana se han cerrado hasta tres nuevas incorporaciones, además de las renovaciones de Javi Guerra y Tárrega. Entre las nuevas altas se encuentra el centrocampista suizo Ugrinic, que llega a Mestalla después de que el Valencia pagara 4 millones de euros más otro millón en variables al Young Boys.

Una de las personas que lo conoce muy bien es Fabio Celestini, exjugador de Levante y Getafe y actual entrenador del CSKA en Rusia, quien trabajó con él durante una temporada y media en el Lucerna suizo. En una entrevista concedida al diario AS, el que fuera su técnico analizó el fichaje del Valencia por el mediocentro y lo que Filip puede aportar al nuevo esquema de Carlos Corberán.

Celestini no olvida cómo fue su relación con el suizo: «Cuando llegué al Lucerna, Ugrinic acababa de volver tras su cesión en el Emmen de Holanda y el club no sabía si renovarle o cederle otra vez. Pero, cuando empecé a trabajar con él, le cogí cariño porque es muy profesional, lo da todo y está siempre muy atento a todos los detalles», comenta el entrenador sobre lo que le fascinó del futbolista. «Pasamos un año y medio fantástico juntos después de ganar la Copa con el Lucerna tras 29 años», recuerda Fabio.

«Es el momento perfecto para que salga de Suiza. En el Young Boys se hizo un jugador más completo porque incluso disputó la Champions», valora el míster sobre su fichaje por el Valencia. No duda de su adaptación al conjunto blanquinegro: «Ugrinic llega a un club donde podrá crecer y triunfar, le puede venir bien porque a Filip le gusta jugar, salir desde atrás y tener la pelota. También es un trabajador. Tiene todo para disfrutar del fútbol español.» Además, recalca que la presión de jugar para el Valencia no le asustará: «Ugrinic está preparado para salir y jugar en escenarios importantes. Mestalla no es el campo del Young Boys y tendrá que hacer un clic a nivel mental, pero tiene la capacidad para soportar la presión de jugar en Mestalla y en otros estadios importantes de LaLiga.»

En cuanto a la operación que ha realizado el Valencia —4 millones fijos más otro en variables— Celestini la considera insuficiente: «Me parece un precio muy barato por un jugador de la selección suiza y del nivel de Filip. El Valencia ha hecho una gran operación. Le quedaba un año de contrato y seguro que eso facilitó las cosas, pero Filip vale todo ese dinero invertido y mucho más.»

Sobre su papel en el campo, el técnico se refiere a él así: «Es un todocampista, puede jugar en muchas posiciones y es muy rico a nivel táctico. Como '6' solo lo veo menos apto. En el doble pivote creo que puede hacerlo muy bien. También como '8'. Incluso escorado en banda izquierda.» Aunque Filip puede aparecer en casi cualquier parcela del campo, Celestini confirma que Corberán estará encantado con su fichaje: «Para un entrenador es una pasada tener a jugadores como Filip porque te da mucha flexibilidad y puedes hacer muchas cosas.» Si tuviera que darle una nota del 1 al 10, el que fuera su entrenador lo tiene claro: «No es un 9 de nota en nada, pero sí un 7 siempre que está en estas posiciones del centro del campo.»

En cuanto a un perfil similar al suizo, Fabio lo ve en un conocido de LaLiga: «Me recuerda a Casquero. Yo jugaba en el doble pivote con Javi y él no podía jugar nunca solo en el puesto de '6' y creo que Filip tampoco puede hacerlo. Ambos son jugadores ofensivos y que se mueven bien en espacios cortos. No es fácil tirarles al suelo y me parecen similares en muchos aspectos», concluye.