Cartagena - Valencia CF: horario y dónde ver por televisión la segunda ronda de Copa del Rey Los de Corberán visitan Cartagonova antes de recibir al Sevilla el próximo domingo

J.Zarco Valencia Martes, 2 de diciembre 2025, 14:59

El Valencia CF no pudo pasar del empate (1-1) este lunes ante el Rayo Vallecano y sigue sin ganar fuera de casa en liga en esta temporada. El conjunto de Íñigo Pérez se adelantó en el marcador con un cabezazo de Mendy y en la segunda parte Diego López puso las tablas tras aprovechar un rechace que quedó en el área.

Apenas tres días después, los de Corberán tienen un nuevo partido, esta vez en la segunda ronda de la Copa del Rey. El cuadro de Mestalla visita Cartagonova para enfrentarse al Cartagena, club que es cuarto clasificado en el Grupo B de 1º RFEF tras descender el curso pasado desde Segunda División.

Ambos conjuntos ya se vieron las caras en enero de 2022, con Bordalás en el banquillo, y en enero de 2024, con Baraja como técnico. En los dos partidos ganó el Valencia por 1-2 ante un conjunto que en aquel momento militaba en Segunda División.

Se espera que haya alrededor de 10.000 aficionados en el estadio de los 15.000 que puede albergar el Cartagonova, que el próximo lunes acogerá el gran derbi ante el Real Murcia. No será nada sencillo ganar para el Valencia ya que el cuadro de Javier Rey llega en buena dinámica.

En el once 'che' podrían estar Danjuma y Beltrán tras no ser titulares ante el Rayo y también es una buena oportunidad para Ugrinic, que está teniendo sus primeros minutos tras su lesión. Por otro lado, Ramazani apunta a regresar tras casi dos meses de baja.

Horario y dónde ver

El Cartagena-Valencia se jugará este jueves a las 21:00 horas y se podrá ver en televisión a través de Movistar Copa del Rey. Puedes seguir el minuto a minuto en la web de LAS PROVINCIAS.