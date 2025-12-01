El 1x1 del Valencia contra el Rayo Vallecano: Diego López, el más combativo

Partido ramplón y aburrido del Valencia, que pese a ello consigue sumar fuera de casa, que siempre es algo positivo. Pero así no se puede ... pretender ganar, falta algo más.

Agirrezabala Portero 4

Falló claramente en el gol del Rayo. Si bien Mendy remata de forma potente desde bastante cerca, el balón le va al cuerpo y al poner la mano, el vasco se come la pelota, que acaba entrando en el fondo de las mallas. Más allá de esa jugada, apenas participó y no tuvo oportunidad de resarcirse.

Thierry Lateral 6

Se le está notando cada vez mejor, tanto ofensivamente como defensivamente. El portugués empieza a coger el ritmo competitivo y se acerca a su mejor versión. Dejó algún que otro buen pase en profundidad a la delantera, que no se supo aprovechar, pero en líneas generales, buen partido.

Tárrega Central 5

El de Aldaia metió el miedo en el cuerpo a muchos valencianistas cuando en la última jugada despejó un balón en el área de una forma un poco ortodoxa y los jugadores del Rayo reclamaron un penalti por una posible mano, ya que el balón le rebotó en el cuerpo, pero se quedó en anécdota.

Copete Central 6

Partido bastante cumplidor del defensor andaluz, que se empieza a asentar en la zaga valencianista y ya se entiende mejor con Tárrega. Aunque tuvo algún susto en salida de balón, en general cuajó una buena noche en Vallecas y plantea ya la duda de quién juega cuando vuelva Diakhaby.

Gayà Lateral 5

El capitán tuvo un partido sin más, difícil destacar algo positivo o negativo. Como viene siendo habitual, se proyecta mucho en ataque, pero cuando llega a línea de fondo y tiene que poner el centro, no consigue encontrar bien a sus compañeros. Tiene que mejorar esa faceta, desde luego.

Pepelu Centrocampista 4

También es difícil destacar algo del partido de Pepelu. Ni aciertos ni errores, pero precisamente no es positivo que un centrocampista pase desapercibido. Debe asumir más responsabilidades y ser más protagonista, ya que el equipo necesita a alguien que agite el avispero.

Javi Guerra Centrocampista 2

Partido completamente intrascendente del mediocampista de Gilet. Un día más, se siente desaparecido sobre el terreno de juego. El cambio de sistema no termina de beneficiarle o no se encuentra como la pasada temporada. Tiene que mejorar mucho o hacerse notar más sobre el campo.

Almeida Centrocampista 4

El portugués, que venía siendo de lo mejorcito del Valencia en los últimos partidos, se sumó a la tónica general de sus compañeros del centro del campo y dejó un partido gris en el que apenas pudo brillar. Suma más minutos y confianza, eso sí, que le puede venir bien de cara al futuro.

Rioja Extremo 3

Volvió a la titularidad tras un par de partidos haciéndolo bien como suplente agitador de segundas partes y no terminó de encontrarse ofensivamente. Aunque como siempre, en defensa, muy sacrificado. Debe encontrar ese balance entre dar el máximo y guardar fuerzas para el final.

Diego López Extremo 7

El mejor, pero porque le puso más ganas que nadie. Suyos fueron los dos tiros a puerta, incluido el gol, que llega por una acción de pelear una jugada embarullada. Más allá de eso, tampoco hizo gran cosa, pero estuvo donde tiene que estar un goleador y obtuvo el premio.

Hugo Duro Delantero 1

El autor de la chilena del derbi obtuvo el premio de la titularidad y no tuvo tampoco la oportunidad de aprovecharlo. Apenas le llegaron balones y cuando la tocó, no supo resolver bien. Peleón con los centrales rayistas, pero también sin acierto. Se le vio muy enfadado al ser sustituido.

Danjuma Delantero 3

El neerlandés se quedó en el banquillo de forma sorprendete y cuando salió no tuvo oportunidades de generar nada de peligro.

Ugrinic Centrocampista 1

El suizo sumó minutos aunque no hizo nada. El fichaje más caro del verano del Valencia todavía no termina de arrancar y falta le hace.

Beltrán Delantero 1

El argentino suma otro partido más con la camiseta del Valencia en el que no consigue ni marcar ni asistir. Un delantero que no aporta nada.

Santamaría Centrocampista s.c.

Salió en el descuento para perder tiempo y amarrar el resultado, por lo que es imposible valorar su partido. Sin comentarios.

Raba Extremo s.c.

Al igual que Santamaría, su entrada en el campo fue para agotar las sustituciones y perder tiempo para firmar el empate. Sin comentarios.

Corberán Entrenador 5

Hay veces que no se entiende los cambios de alineación que hace, y lo de dejar a Danjuma en el banquillo tendrá que evitar que se repita.