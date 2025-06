Cañizares, muy crítico con la planificación del Valencia: «Es que no tienen ni idea» El exguardameta lamenta de nuevo al gestión de Lim al frente del club

Santiago Cañizares ha analizado la situación actual del Valencia actual en el programa 'Despierta San Francisco' de Radio Marca y ha vuelto a cargar contra la gestión de Peter Lim al frente del club.

«¿Sabes que pasa? Que ya aburre. Han fichado a Dani Raba, que es un buen jugador que ha hecho buena temporada en el Leganés. La planificación aburre mucho porque ya se sabe que dependes de Singapur y aquellos no autorizan prácticamente nada», ha señalado ante la pregunta del presentador David Sánchez

El exguardameta cree que el club se deshará de alguno de sus futbolistas más importantes: «Van a tratar de vender jugadores, siempre lo hacen y supongo que este año igual. Hay dos jugadores que están manejando renovarlos, Mosquera y Guerra, no sé si no tienen muchas ganas de renovarlos o no lo consiguen».

El de Puertollano ha incidido en la mala gestión del club a la hora de vender a sus jugadores: «Yo creo que al menos uno saldrá y a estos les gusta mucho vender. No son listos, porque en realidad son jugadores muy jóvenes que tú les pones un buen contrato, les subes la cláusula y siguen valiendo dinero en el mercado. Los tienes un año, dos años más y siguen valiendo, no hace falta venderlos tan jóvenes como se vendió a Ferran en su momento. Era un chico joven, tú súbele la cláusula, el contrato, y en lugar de 25 lo venderás por 50. No que los expones al mercado, todo el mundo sabe que los estás vendiendo, son como condiciones perdedoras.».

Cañizares ha criticado también a los trabajadores del club en Valencia que acatan las órdenes de Lim: «Es la ansiedad de vender, pero es que no tienen ni idea. Aquel que está en Singapur realmente el club le importa tres narices, ha puesto a su hijo de presidente teóricamente con algún asesoramiento, pero supongo que será financiero. Los que están aquí es porque se pliegan a aquel, porque le rinden pleitesía. Por méritos no debería estar ninguno, el único que ha demostrado tener talento ha sido el entrenador, vamos a ver la fuerza que puede tener porque aquí todos han sido ninguneados. Todos con gestión Peter Lim han estado ninguneados».

Por último, ha señalado el miedo que tiene con el actual entrenador: «Temo que Corberán quiera hacer un equipo, lo traslade al director deportivo, porque sabe mucho más que él, pero luego aquellos estén a la suya y directamente ni le atiendan».