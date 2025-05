Bordalás sucumbe ante la «espectacular» segunda vuelta del Valencia

Qué maravilloso es el fútbol. Sólo en un deporte como este, un entrenador puede pasar de ser un tipo nada estimado por una afición a ... cantarle: «Bordalás, te quiero» y, tras su marcha, ser recibido con una gran ovación. El entrenador del Getafe volvía ayer a Mestalla y, al igual que hizo en la previa del partido, tras él, se deshizo en elogios hacia el Valencia.

Habló el preparador alicantino de la madurez de un equipo cuyos muchos de sus miembros conoció «de niños» y también de un gran técnico como Carlos Corberán. Respecto a la derrota, dijo: «El Valencia está en un gran momento. Esta haciendo un tramo final de la temporada espectacular. Veníamos muy condicionados por bajas y lesiones».

Respecto al recibimiento por parte de la afición y sobre el equipo en sí, apuntó: «Tengo que las gracias a la afición del Valencia por el trato recibido. Conozco a muchos jugadores que están actualmente en el Valencia. Ya no son los niños de hace varias temporadas. No me sorprende el cambio del Valencia. Los jugadores han madurado y son futbolistas magníficos. Han adquirido experiencia y el entrenador ha conseguido dar con la tecla. Tienen muchos argumentos», insistió el entrenador alicantino en una rueda de prensa en la que no hubo ni una pregunta sobre su equipo, el Getafe, que llegaba al partido, como se suele decir, sin jugarse nada.