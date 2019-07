Termina sin acuerdo la segunda reunión de Alemany y Murthy Murthy llega a la ciudad deportiva de Paterna en el coche. / jj monzó «Percibo que el apoyo de la plantilla y Marcelino es importante», ha dicho el director general del Valencia CF JUAN CARLOS VILLENA Valencia Martes, 30 julio 2019, 13:36

La crisis deportiva del Valencia CF sigue sin solucionarse. Tras hora y media de reunión, el director general ha salido sin un acuerdo cerrado para evitar el cisma dentro del club pero se ha mostrado optimista para seguir en las conversaciones durante el día de hoy: «Estamos en ello, estamos hablando de muchas cosas y valorando el siguiente paso a dar. Lo fundamental es que todos queremos lo mejor para el Valencia ¿Qué es lo mejor para el Valencia? Eso es lo que yo no sé. El hecho de que hablemos es ya muy positivo».

Mateu Alemany ha dejado claro que el apoyo interno está siendo muy importante para que no se haya llegado todavía a una decisión drástica, como hacía indicar el inicio del viaje de Anil Murthy desde Singapur con la idea de Peter Lim de despedir al director general y cambiar el rumbo deportivo del Valencia: «Percibo que el apoyo de la plantilla y Marcelino es importante». Con respecto a la situación del técnico, que sigue sopesando el marcharse junto a su cuerpo técnico en el caso de que no siga Alemany, el director general ha expresado que espera que continúe al frente del equipo: «Esa no es mi decisión pero espero que Marcelino continúe y que busquemos todos lo mejor para el Valencia».

01:56 Vídeo.

Alemany, que ha vuelto a ser animado por los seguidores presentes en la puerta de la sede del club, ha lanzado un mensaje claro: «Al final el Valencia no son las personas, es la institución, el club y un proyecto que está funcionando muy bien. Para todos es una pena estar en esta situación. La voluntad del club, del presidente, del propietario y la mía es resolver lo mejor para el Valencia y tratar de que esto no se alargue. Que a nadie le quepa duda». La crisis sigue abierta pero las partes seguirán negociando.