Alemany: «A día de hoy no hay ninguna oferta por Rodrigo» Mateu Alemany, director general del Valencia CF. / EFE El director general del Valencia afirma que, pese a la crisis con Peter Lim, éste no fichará ningún futbolista que el cuerpo técnico no acepte LOURDES MARTÍ Jueves, 15 agosto 2019, 19:51

Mateu Alemany ha dado explicaciones durante más de una hora. El director general del Valencia ha considerado oportuno comparecer esta tarde para calmar a la «masa social» a 48 horas del inicio de la temporada. El ejecutivo balear ha incidido sobre todo en dos cuestiones: la salida (de momento interrumpida) de Rodrigo al Atlético y la crisis con Peter Lim que le llevó la semana pasada a Singapur.

Alemany ha negado tener relación con la salida frustrada de Rodrigo y ha justificado que Peter Lim llevase el movimiento por el calado que tiene económica y socialmente al igual que hizo el máximo accionista la temporada pasada para la llegada de Gonçalo Guedes: «Tengo perfecto conocimiento de todo lo que sucede. Existía esa posibilidad de que saliera un jugador importante del Valencia porque el club tiene una situación económica determinada. Pero no participé en la operación. A día de hoy no existe ninguna oferta por Rodrigo. Se ha puesto a las órdenes de Marcelino a petición suya. La situación que se debía de concretar era la del Atlético de Madrid con el jugador, hablaron mucho pero la decisión final no estaba tomada. A partir de que se me explica todo, yo cojo el hilo de la situación, entre clubes estaba todo arreglado, es la primera decisión que se toma así desee que yo estoy aquí. No puedo garantizar ni que Rodrigo ni otro jugador pueda estar aquí el día dos de septiembre. Hubo un acuerdo verbal pero nada contractual». Con más de quince días de mercado por delante, Alemany ha explicado que si él «u otro jugador importante sale, se requiere una sustitución importante: «En un mercado hostil e inflacionado, que es el mercado del 15 de agosto. ¿Lo sustituiríamos? Sin duda».

Respecto a la crisis entre la propiedad y la dirección deportiva, Alemany ha explicado que Lim quiere involucrarse más en las operaciones y que si es o no beneficioso se verá una vez termine el mercado de fichajes: «Este año ha habido necesidad de ajustar los procesos y buscar los nuevos consensos ahora que el máximo accionista se quiere involucrar más, de manera totalmente legítima. Eso necesita un tránsito para que todo se pueda ajustar. Es un cambio y como tal necesita ajustes. Ha dado lugar a malos entendidos. La velocidad a la que va el fútbol es distinta y cuando el proceso es el mismo pero tienes que contar mucho más con que el propietario quiere estar más involucrado hay que ajustar. Ha habido problemas fruto de los cambios y los malos entendidos, pero lo sustancial es ver hoy como estamos y como estamos el 2 de septiembre cuando cierre el mercado. Tendrán mayor o menor importancia las comunicaciones, pero el algodón no engaña: equipo, plantilla, resultados deportivos. Los procesos son importantes».

Acerca de si estos cambios le llevaron a pensar en la dimisión ha relatado: «Lo que quedaba claro después de las variaciones en la conformación de la toma de decisiones es que en algún momento ha habido una duda interna por parte del cuerpo ejecutivo del club. Si no existe una máxima confianza lo absurdo es que sigamos, pero salvada esa circunstancia porque en las reuniones que mantuvimos en Singapur, Lim manifestó que para él no había cambiado nada y su nivel de confianza era absoluto. Sigo por lo que me trajo aquí, la ilusión en un proyecto y el enorme cariño que he recibido en esta casa por parte de la afición desde que llegué no hay ningún elemento que haga que me plantee mi salida». El director general del Valencia ha evitado hablar de su futuro aunque sí que lo ha hecho del de Marcelino. Ambos terminan su relación contractual con el club el próximo verano: «La propiedad me ha trasladado el grado de confianza que tiene en él. Mi grado de confianza es obvio y lo conoce todo el mundo. Hoy no se ha planteado esa situación porque ha sido un verano complicado y veremos lo que pasa en los próximos meses. Es una situación planteable.»

Respecto a Jorge Mendes, Alemany ha negado tener constancia de que sea «socio o asesor» de Lim y ha recordado que el luso sólo ha participado en una operación del Valencia, «en el traspaso de Vezo» al Levante.