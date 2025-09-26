El futbolista de Carcaixent al que se aferra el Real Oviedo para sumar en Mestalla

La noche del lunes todavía parece quedar relativamente alejada en el calendario. Será entonces cuando el Real Oviedo vuelva al estadio valencianista. Han tenido que ... esperar prácticamente 25 años para volver. A un 25 de noviembre del 2000 se remonta el último precedente, que por entonces conquistó el Valencia CF gracias a dos goles de Gaizka Mendieta, de penalti, y de Kily González. Ahora, con la intención de evitar que un desenlace así se repita, los asturianos confían en alguien de 'La Terreta' para poder sumar puntos a su casillero.

Ese protagonista tiene el nombre propio de Aarón Escandell. El guardameta nacido en la localidad de Carcaixent afrontará un partido que sin dudas será especial también para él desde un prisma más personal y sentimental. Tras encontrar definitivamente su lugar y afianzarse en el Carlos Tartiere, afronta este duelo ante el Valencia con ambición y con la confianza por las nubes.

Después de convertirse en uno de los miembros de la plantilla ovetense que certificó un perseguido ascenso que se resistía mucho tiempo, Aarón Escandell se ha mantenido en la titularidad. Y además parece afianzado bajo palos. Porque aunque de momento los resultados no han acompañado al Real Oviedo, actuaciones como las de anoche frente al Barça le refuerzan individualmente. A lo largo de los 90 minutos, el arquero protagonizó un total de siete paradas, dos de ellas de mucho mérito, prácticamente bajo la línea y de valor-gol casi asegurado. Pese a todo, no pudo evitar la remontada rival.

Después de haber militado en el Granada durante un lustro, a lo largo de aquella época en Primera División se mantuvo siempre a la sombra y con un rol muy discreto de suplente. Pero ya con 29 años ha encontrado la madurez futbolística para dar ese paso al frente con el Oviedo y tratará de dificultar el gol a los Hugo Duro, Danjuma y compañía.