Directo Lafuente: «En la CEV actual no hay una escisión. Hay malestar»
Aarón Escandell, en un partido con el Real Oviedo. EP

El futbolista de Carcaixent al que se aferra el Real Oviedo para sumar en Mestalla

El portero valenciano Aarón Escandell es uno de los hombres más en forma del conjunto carbayón, viene de lucirse contra el Barça y fue indiscutible en el ascenso

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Viernes, 26 de septiembre 2025, 10:32

La noche del lunes todavía parece quedar relativamente alejada en el calendario. Será entonces cuando el Real Oviedo vuelva al estadio valencianista. Han tenido que ... esperar prácticamente 25 años para volver. A un 25 de noviembre del 2000 se remonta el último precedente, que por entonces conquistó el Valencia CF gracias a dos goles de Gaizka Mendieta, de penalti, y de Kily González. Ahora, con la intención de evitar que un desenlace así se repita, los asturianos confían en alguien de 'La Terreta' para poder sumar puntos a su casillero.

