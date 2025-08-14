Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente La Bonoloto deja 2.444.787,44 euros este miércoles en la localidad conocida por ser cuna de varios artistas
La piscina de Vilamarxant con entrada gratuita este miércoles. J.L.BORT

Chapuzones gratis en la piscina de Vilamarxant

Municipios del Camp de Túria abren sin coste las instalaciones acuáticas. «Se agradece, sobre todo para las familias con más de un hijo», según los vecinos

Marta Beltrán

Valencia

Jueves, 14 de agosto 2025, 00:10

Bajo el sol abrasador del mediodía, una hilera de coches aguanta inmóvil en una de las cuestas más empinadas de Vilamarxant. El mercurio marca 32 ... grados y amenaza con subir. El calor de este verano, que ha golpeado con especial dureza la Comunitat Valenciana, ha obligado a varios ayuntamientos a improvisar soluciones para que sus vecinos puedan sobrellevar la jornada.

