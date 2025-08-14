Chapuzones gratis en la piscina de Vilamarxant

Bajo el sol abrasador del mediodía, una hilera de coches aguanta inmóvil en una de las cuestas más empinadas de Vilamarxant. El mercurio marca 32 ... grados y amenaza con subir. El calor de este verano, que ha golpeado con especial dureza la Comunitat Valenciana, ha obligado a varios ayuntamientos a improvisar soluciones para que sus vecinos puedan sobrellevar la jornada.

En Vilamarxant, situado al sur de la comarca del Camp de Túria, las autoridades han decidido abrir la piscina municipal de forma totalmente gratuita durante los días de más calor. Ya es el segundo día que toman esta decisión en lo que llevamos de mes y, si las temperaturas siguen aumentando, probablemente no será el último.

«El lunes 11 de agosto fue el día que más calor hizo en todo el verano, aquí llegamos hasta los 42 grados», afirma Ramón, socorrista de las instalaciones. «Ese día vinieron 100 personas, llenando casi por completo el aforo, que es de 150», añade. Normalmente, refrescarse en la piscina, ubicada dentro del polideportivo municipal no supone un gran gasto.

Según cuenta Ramón, los residentes acostumbran a bañarse en el río Turia, pero este año se ha prohibido tras registrarse algunos fallecidos por ahogamiento debido a las alteraciones en el cauce que causo la dana. Así que la piscina es la única opción para darse un chapuzón. El recinto cuenta con dos vasos: uno pequeño y poco profundo pensado para los más pequeños, y otro más grande para el baño libre y la natación.

Los menores de entre cuatro y 13 años pagan 1,50 euros por entrada, mientras que a partir de los 14 años el precio sube a dos euros. Además, existen abonos que abaratan el coste: el infantil permite una decena de baños por 10 euros, y el general ofrece lo mismo por 12 euros. Por eso, la decisión de abrir gratis no responde tanto a un motivo económico como a la necesidad de ofrecer un refugio frente al calor sofocante.

«La piscina nos viene genial porque con tanto calor casi no podemos hacer nada con los niños», comenta Tamara, vecina del municipio. «Realmente no es nada alto el precio, pero igualmente nos parece genial que la pongan gratis. Para los padres con más de un hijo cualquier ahorro se agradece», coincide Begoña, otra residente. La medida supone un alivio para familias enteras, que organizan su rutina diaria en función del sol. Para muchas, las mañanas son el momento ideal para disfrutar del agua con los más pequeños, cuando el calor todavía es soportable. «Nosotras estamos aquí sobre todo por la mañana, hasta las dos, y luego nos vamos a casa a comer.

Por la tarde no volvemos porque el sol aprieta más y no se puede estar», explica Ana María, mientras vigila a sus hijos en la piscina infantil. En cambio, para quienes no tienen niños a su cargo o para los jóvenes del municipio, la dinámica es justo la contraria. «La gran mayoría de gente viene por la tarde, cuando hace más calor y la piscina grande se llena de bañistas», señala Ramón, que conoce a la perfección los hábitos de los usuarios tras más de una década trabajando como socorrista en el polideportivo.

La iniciativa de Vilamarxant no es un caso aislado. En municipios cercanos, como Riba-roja de Túria, las autoridades también optaron por abrir su piscina municipal de forma gratuita tanto el martes como el pasado miércoles por motivo de la ola de calor. Todo apunta a que, mientras el termómetro siga marcando temperaturas extremas, el agua seguirá siendo el refugio más buscado para combatir un verano que no da tregua.