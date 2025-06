Alarma en el Turia: los expertos alertan del riesgo de pozas ocultas generadas por la dana

Los dos ahogamientos que han tenido lugar en apenas una semana en el mismo punto del Turia entre Paterna y Manises ha hecho saltar ... todas las alarmas. El baño en los cauces fluviales de la provincia de Valencia que se vieron alterados por la riada del pasado 29 de octubre está en el punto de mira. Los expertos apuntan a que la dana modificó el lecho de los ríos disparando el riesgo de que aparezcan pozas ocultas, desconocidas por los bañistas, mientras ninguna administración o institución prohíbe expresamente el baño en estas zonas.

El profesor de Ecología de la Universitat de València y experto en hidrología, Juan Soria, asegura que la dana erosionó el lecho fluvial de los ríos afectados por el desastre dado que las corrientes turbulentas «produjeron la remoción de los materiales sedimentarios finos hasta dejar la roca desnuda». Según Soria, esto habrá producido pozas nuevas, desconocidas para los bañistas habituales, que correrían el riesgo de caer en el hoyo y, en caso de producirse turbulencias, quedar atrapados y, posteriormente, terminar ahogados.

En esta misma línea, el responsable de Formación de la Federación de Salvamento y Socorrismo de la Comunitat Valenciana, Salvador Perelló, indica a la Agencia EFE que los cauces de la zona cero de la dana han sufrido un «cambio brutal» y además apunta a otro factor: la ausencia del servicio de socorrismo en estos puntos. Por ello, Perelló aboga porque se habiliten zonas seguras y con socorristas en algunos ríos porque, asegura, la gente va a seguir acudiendo a ellos a bañarse.

Desde la federación valenciana de salvamento reivindican que se habiliten zonas seguras para el baño dado que es imposible «poner vallas a las ríos». Con la declaración de estos enclaves, cada municipio sería conocedor de que allí puede darse un «baño seguro». De hecho, esta medida ya se aplica en otros países europeos.

Además de los recientes fallecimientos en el Azud de la Séquia Tormos del Turia; el pasado mes de mayo otro joven murió ahogado en una charca del río Juanes, en Alborache; y los dos últimos años ha habido también ahogamientos en el río Júcar en unas semanas negras para el baño en la Comunitat.

Carteles de aviso

Desde la Conselleria de Medio Ambiente recuerdan que desde antes Pascua ya se advirtió de los peligros que podría entrañar la campaña de baño estival en Turia por el estado del río tras el paso de la dana.

El departamento dirigido por Vicente Martínez Mus ya se hizo eco del riesgo que se iba a correr este verano en la página web del parque natural colgando una ilustración a modo de advertencia, pero sin prohibición expresa: «Debido a los efectos destructivos de la dana en el ámbito del Parque Natural del Turia desde la Conselleria de Medio Ambiente se recomienda no bañarse en las aguas del Parque Natural del Turia ya que se desconoce la situación del lecho del río y de los residuos arrastrados por la dana».

En esta misma línea se pronuncian el Ayuntamiento de Riba-roja donde también instalaron cartelería específica por todo el parque natural en hasta cuatro idiomas y con ilustraciones gráficas instando a no acercarse al agua, pero en ningún caso prohibiendo el baño.

Entre las advertencias de las inscripciones se avisaba de que se accedía a un espacio en el que estaba trabajando maquinaria pesada «con peligros no visibles»; en el que pueden existir zonas «peligrosas con agujeros, objetos punzantes o riesgos de caída ocultos»; por lo que el Consistorio de Riba-roja «le recomienda encarecidamente» no acceder al parque natural, no bañarse en el río y evitar que las mascotas puedan pasear sueltas por el entorno.

El alcalde de Riba-roja, que a su vez también ostenta el cargo de presidente de la Asociación de Municipios Vinculados al Parque Natural del Turia, Robert Raga, asegura que la entidad ya advirtió en su momento de la «preocupación de los alcaldes y alcaldesas de que la gente se bañase en el río donde la dana ha destrozado los cauces».

En este sentido, los primeros ediles de la zona instaron a la Conselleria y a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) a que iniciaran una campaña de concienciación mediante el uso de carteles. «Creemos que la señalización puede ser un elemento disuasorio y seguimos advirtiendo a todo el mundo que no podemos prohibir pero aconsejamos que no se pueden bañar en el río», comenta Raga mientras apela también a la conciencia ciudadana a la hora de respetar las advertencias sobre el peligro.

No obstante, algunos municipios sí han prohibido el baño en colaboración con la Generalitat en aquellos puntos declarados como zonas de baño continentales como en la 'piscina fluvial' de Bugarra o 'El Gruñidor' de Sot de Chera que sí están registrados en el listado oficial de Medio Ambiente como lugares en los que los bañistas sí pueden acceder al agua. En el resto del transcurso fluvial, pese a no estar categorizado como tal, no se puede establecer una prohibición expresa de acuerdo con lo establecido en la ley estatal.

Sin prohibir el baño

Por su lado, desde la CHJ explican que el baño es un uso común, según queda recogido en el artículo 50 de la Ley de Aguas, que puede ejercerse libremente y bajo la responsabilidad de la persona bañista, siempre que con la actividad no se cause un perjuicio sobre la cantidad o calidad del recurso hídrico circulante por el cauce.

Además, desde el organismo de la cuenca remarcan que la seguridad de las personas no es competencia suya «ni siquiera cuando éstas realizan actividades como el baño (u otras, como barranquismo, navegación, etc.) en los cauces de la demarcación».

«Por esto, es recomendable que las actividades de baño se realicen en las zonas que están declaradas y registradas, de forma oficial, como 'aguas de baño' por parte de las administraciones autonómicas, pues de esta forma se asegura unos niveles de seguridad y calidad sanitaria correctos», indican desde la CHJ. Asimismo, instan a todos los bañistas a consultar las zonas de baño categorizadas como tal así como las medidas adoptadas en ellas, en el Sistema de Información Nacional de aguas de baño, NÁYADE, para cada temporada de baño.