Valencia celebra el 25 aniversario del Museu de les Ciències

Hace 25 años Valencia abrió las puertas de lo que hoy supone un antes y un después en la historia de la Comunitat. El Museu de les Cièncias ... . Desde su inauguración, este emblemático centro dedicado con especial cariño a la ciencia se ha convertido en uno de los más transitados del país, que cuenta con más de 16 millones de visitantes. Talleres, exposiciones y convenciones que el museo ha tenido el placer de acoger a lo largo de los años con un simple objetivo: mirar hacia el futuro de la ciencia.

Se han organizado más de 2.500 actividades gratuitas, incluyendo observaciones astronómicas, conferencias sobre astronomía; más de dos millones de escolares lo han visitado y un sinfín de hechos que posicionan al Museu de les Ciències y las como un epicentro de gran renombre.

Del mismo modo, el centro ha sido el punto de referencia para más de 1.300 eventos y sus exteriores se han convertido en escenario de más de 300 rodajes de series, largometrajes, reportajes fotográficos y vídeos publicitarios. También ha sido la casa de varios festivales y conciertos de artistas de talla nacional e internacional, como el 'Big Sound' o las actuaciones de los artistas Marc Anthony o Raphael.

Con motivo de su aniversario, este jueves se ha llevado a cabo un acto en el propio museo, al cual ha asistido la alcaldesa de Valencia, María José Catalá y la vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, donde han rememorado recuerdos vividos en el centro y donde se ha podido ver cómo y porque empezó todo.

El presidente de La Ciudad de las Artes y las Ciencias, Santiago Lumbreras Peláez ha sido el elegido para dar la bienvenida a los asistentes. «Gracias por estar hoy aquí, hoy aquí, hace 25 años se llevó a cabo un museo para crear algo que todavía no existía», ha comentado emocionado. Durante su intervención,no ha faltado el agradecimiento al creador de lo que hoy se ha convertido en un en monumento histórico. «Habría querido estar hoy Santiago Calatrava, fue protagonista hace 25 años y lo sigue siendo ahora, gracias a él esto ha sido posible», ha enfatizado Lumbreras.

Por su parte, no ha dudado en aprovechar su discurso para anunciar novedades respecto al centro, ha dejado claro que se está ultimando un proyecto de renovación del contenido del museo con el objetivo de adaptarse a las nuevas tecnologías. También ha anunciado una inversión de 20 millones de euros, 17 de ellos obtenidos del fondo europeo, para mejorar las instalaciones.

Tras las palabras de Santiago, y para coronar la ceremonia, se ha dado paso a la orquesta dirigida por el compositor estadounidense Eric Whitacre, quien ha presentado su espectáculo musical 'Deep Field: The Impossible Magnitude of Our Universe'. Está obra narra la historia del telescopio espacial Hubble. El resultado de la actuación se reflejó en más de cinco minutos de aplausos y ovaciones.

Una vez concluida la parte musical, la alcaldesa, María José Catalá, ha expresado unas palabras de agradecimiento. «25 años desde que la ciudad de Valencia se transformó en una ciudad que apuesta por la ciencia», «El Museo Principe Felipe se ha convertido en un lugar de divulgación», ha declarado Catalá. En su discurso, tampoco han faltado palabras de admiración hacia el arquitecto Santiago Calatrava. De este modo, los conceptos de identidad, innovación y vanguardia han sido los protagonistas de su intervención. «Este lugar es el que mejor identifica el carácter valenciano», concluye Catalá.

Por su parte, Susana Camarero también ha ofrecido sus palabras al público, «Valencia es una tierra que quiso dejar atrás los complejos» «La ciudad de las Artes y las Ciencias nos ha situado en el mundo y por ello quiero expresar mi orgullo», explica Camarero.

Para finalizar el acto, los asistentes se dirigieron a las zonas exteriores de las inmediaciones del museo, frente al lago, donde disfrutaron de 'Futuraqua', un espectáculo tecnológico de 'videomapping' que ha transformado el lago del Museu de les Ciències a través de una coreografía creada con diez surtidores de agua sincronizados con música y luces. De este modo se celebró el aniversario de los 25 años más importantes de innovación valenciana, dejando entrever el deseo de seguir mejorando como institución.