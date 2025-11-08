El Museo Paleontológic de Valencia renace entre ciencia, tecnología y mucha emoción

Victoria Busto Sábado, 8 de noviembre 2025, 01:22 Compartir

Tras meses de intensa remodelación, el Museo Paleontológic de Valencia reabre sus puertas con un proyecto que combina tradición, conocimiento científico e innovación tecnológica. Así lo han dado a conocer en una mesa de expertos organizada por LAS PROVINCIAS, con la colaboración de Acciona, Begoña Poza, directora del proyecto de remodelación del museo; Javier Martí, coordinador de los museos municipales; y Julio Abad, responsable del proyecto en Acciona, la empresa encargada del rediseño museográfico y de la implementación tecnológica del nuevo Paleontológic.

Durante años, el museo ha sido un punto de encuentro para estudiantes, investigadores y curiosos del pasado prehistórico. Sin embargo, el reto actual va más allá de conservar fósiles: se trata de crear experiencias significativas que conecten con el público del siglo XXI. Esta renovación, por tanto, no solo moderniza las instalaciones, sino que redefine la manera en que el visitante se relaciona con la ciencia, la historia y la memoria colectiva.

El proyecto se inscribe además en una tendencia global que busca hacer de los museos lugares de diálogo social, educación y bienestar emocional. Más que un espacio de exhibición, el renovado museo se presenta como un escenario donde la ciencia y la interacción se encuentran, y donde el pasado prehistórico cobra vida para los visitantes, consolidando su papel como referente cultural y educativo en la ciudad.

Renovación para el s.XXI

El Museo Paleontológic celebra 25 años de historia en su sede actual de los Jardines de Vivers y, con esta renovación, se enfrenta a un gran reto: equilibrar memoria y cambio. Por ello, Begoña Poza explica que «esta gestación fue compleja, en la que hubo muchas horas de trabajo y conversaciones entre los compañeros del Servicio de Patrimonio Histórico y del equipo de Acciona. Partíamos de un museo histórico, muy visitado por escolares, con itinerarios ya bien establecidos, pero queríamos incorporar las nuevas tecnologías sin que estas aislaran al visitante».

Desde el Ayuntamiento de Valencia tienen claro que la digitalización es «un reto ineludible». Por lo que Javier Martí señaló que «se decidió invertir en esta renovación tecnológica, pero debemos avanzar paso a paso, pues las inversiones son costosas y hay que meditar su implementación, aprovechando las oportunidades que brinda Europa, en este caso a través de los fondos Next Generation». Por su parte, Julio Abad, responsable del proyecto en Acciona, añade que «no solo ejecutamos el proyecto basado en información inicial. Tenemos un equipo multidisciplinar que trabaja para garantizar un rigor científico. Por ejemplo, recreamos animales a partir de esqueletos, con asesoramiento especializado para conseguir un resultado fiel y atractivo para los visitantes».

El proyecto ya ha transformado más de 1.500 metros cuadrados de exposición, incorporando recursos audiovisuales, interactivos y multisensoriales, con el objetivo de acercar la paleontología a todo tipo de públicos y fomentar la curiosidad científica desde una experiencia más emocional y educativa.

Tecnologías y narrativas

El Museo Paleontológic alberga más de 5.000 huesos fosilizados y 20 esqueletos reconstruidos de aproximadamente unas 20 familias de mamíferos, que ahora se presentan con un enfoque mucho más innovador.

Con la llegada de la Inteligencia Artificial, los museos están tomando un lugar muy importante en su aplicación. «Todos estamos aprendiendo a adaptarnos a esta nueva realidad que está poniendo en cuestión conceptos que creíamos indiscutibles, como verdad, realidad, autoría o conocimiento y que los museos tienen un papel importante, aportando veracidad y como mediadores críticos ante la sociedad», afirma Martí.

Para Begoña Poza con la llegada de la IA, «ha habido, hay y habrá una revolución» y es que entre las novedades que trae la apertura del museo destacan una app de realidad aumentada que desbloquea más de 200 detalles adicionales a lo largo del recorrido, salas audiovisuales inmersivas, películas 3D y un ciclorama de 20 metros que recrea la Sudamérica prehistórica. «De cara al visitante, ahora con nuestra nueva app, podrá ver todo el contenido del museo en su móvil o tablet. De esta manera, gracias a la IA, permite que el público se anticipe a su visita», comenta la directora del proyecto.

En la misma línea se pronunciaba, Javier Martí, al señalar que el uso de las tecnologías digitales es «imprescindible», ya que estas herramientas permiten a los visitantes vivir la historia de manera interactiva y educativa, combinando ciencia, creatividad y emoción. «Un ejemplo de ello es uno de los recursos que hemos utilizado. Concretamente, la proyección de los animales, haciendo que estas especies interactúan con los visitantes», explica el Responsable del proyecto en Acciona.

Memoria y cultura

Uno de los gestos más simbólicos de la renovación ha sido, sin duda, recuperar el nombre original: Museo Paleontológic. Este hecho fue catalogado en la mesa de expertos por los ponentes como un hito muy relevante, ya que «es muy importante dar una imagen clara que corresponda con la misión del museo y con la que los visitantes se identifiquen», afirma Javier Martí.

Julio Abad coincide plenamente en la relevancia de la identidad de marca al señalar que «Como decían Begoña y Javier, había que buscar un elemento icónico, algo que representara al museo. Buscamos un color que acompañe durante toda la visita, un color que está representado en las vitrinas y en el logo del museo».

La recuperación de la identidad original es, por tanto, un acto de respeto a la memoria colectiva, al tiempo que sitúa al museo en la modernidad del siglo XXI. Por lo que la nueva imagen no solo honra el pasado, sino que impulsa al museo hacia el futuro, reafirmando su compromiso con la educación, la sostenibilidad y la accesibilidad cultural.

Un museo para todos

El renovado Museo Paleontológico busca ser un espacio para todos los públicos: niños, adultos, personas mayores o visitantes. Es por ello que Begoña Poza subraya que «hemos incorporado estrategias para que la visita sea atractiva. Queremos que cada persona pueda disfrutar y aprender a su manera».

La incorporación de experiencias sensoriales, audioguías, y herramientas digitales permite que el museo sea más inclusivo y que las personas con diferentes capacidades puedan disfrutar de forma plena de la visita, acercando la ciencia a todos de manera equitativa. Uno de los principales objetivos es fomentar una interacción aún mayor entre el visitante y las piezas expuestas. «Este museo, pionero en su momento al invitar a tocar determinados objetos, da ahora un paso más con la renovación museográfica, que amplía y diversifica las formas de interacción con las colecciones», señala Martí. A lo que Begoña añade que «hay que trabajar la parte cognitiva para ofrecer una interacción social y crear un espacio de debate».

Con este nuevo enfoque, el museo quiere conseguir que cada visita se convierta en una experiencia de descubrimiento personal, donde la emoción, la curiosidad y el aprendizaje vayan de la mano.

A la renovación del Museo Paleontológic también se le ha sumado el criterio de sostenibilidad ambiental. Según explicó Julio Abad, «hemos utilizado materiales respetuosos con el entorno, optimizado la luz natural y la eficiencia energética».

A lo que Begoña Poza agrega que «custodiamos fósiles de gran valor, y la digitalización de fondos y la creación de contenidos interactivos nos permite proteger las piezas». El museo combina así innovación, tecnología y conciencia ecológica, fomentando la educación ambiental y la responsabilidad social como parte de su misión.

De esta forma, el museo busca ser un ejemplo de gestión responsable, reduciendo residuo y promoviendo la economía circular. Así pues, el Paleontológic no solo enseña la historia de la Tierra, sino también la importancia de cuidarla.

El Museo Paleontológic se consolida como un espacio donde la ciencia y la emoción se encuentran para cualquier persona. Javier Martí asegura que «este museo, por iniciativa de su anterior directora, Margarita Belinchón, llevó maletas didácticas a las cárceles y a los hospitales, con el convencimiento de su función social».

Por su parte, Julio Abad concluye en que «los museos tratan de conseguir una emoción que consiga que el visitante quiera volver».

Con esta renovación, el Museo Paleontológico de Valencia se presenta como un referente donde el pasado fósil cobra vida y donde la cultura científica se comparte de manera inclusiva, innovadora y sostenible.

Entre memoria, emoción y tecnología, el museo renace para seguir contando la historia de la vida y conectar con las nuevas generaciones, reafirmando su papel en el panorama cultural y educativo de la ciudad.

La experiencia de aplicar la tecnología en museos y actividades culturales La modernización de El Paleontològic, ha supuesto un salto cualitativo en la manera de acercar la ciencia al público. La incorporación de nuevas tecnologías, realidad virtual e inteligencia artificial ha transformado la experiencia de los visitantes, que pueden adentrarse en un viaje inmersivo por el pasado remoto del planeta. Detrás de este ambicioso proyecto está el trabajo del Servicio de Patrimonio Histórico y Artístico del Ayuntamiento de Valencia. La jefa del servicio, Marta García Pastor, así lo asegura ya que «en este momento histórico la sociedad está viviendo unos cambios trascendentales que no sabemos a dónde nos van a llevar». En el ámbito de la cultura, la museografía, el relato, los medios de comunicación y transmisión de conocimiento utilizados hasta finales del siglo XX se han basado en materiales tangibles, imágenes reales, o como mucho, ficciones representadas mediante dibujos o burdos efectos especiales. Las tecnologías modernas, la inteligencia artificial, y sobre todo, la posibilidad de recrear figuras y paisajes imaginarios de un modo igual de fiel que mediante la utilización de sujetos u objetos reales, supone una revolución en el mundo de la museografía y la comunicación cultural porque abre la puerta a posibilidades antes inimaginables de representar y hacer creíbles las representaciones y las ficciones. «El Servicio de Patrimonio Histórico y Artístico se ha atrevido - cuando los fondos europeos Next Generation destinados a nuevas tecnologías han brindado la oportunidad - a aventurarse a experimentar con estos recursos, intentando sacarles el máximo partido para mejorar el Museo de CCNN, cuyo nombre ha pasado ser como modo de marcar un antes y un después tras su modernización tecnológica - El Paleontológic», señala. Además, explica que «embarcarse en un proyecto como este no ha sido fácil. Por de pronto, los técnicos del Servicio de Patrimonio Histórico y Artístico no tenemos conocimientos sobre las últimas tecnologías, en un mercado que cambia día a día. Por eso, aprovechamos los conocimientos de los profesionales de Universidad Politécnica de Valencia, con quienes analizamos la museografía existente y las posibilidades que brindaban las nuevas tecnologías, buscando qué parte del discurso era susceptible de mejorarse a través de las mismas». Por otro lado, no se puede olvidar que las tecnologías no son nada sin contenidos. Por ello, «Si se pretende acometer un proyecto de implementación de tecnologías en museos, se ha de tener en cuenta que elaborar el audiovisual de unas gafas de realidad virtual lleva mucho trabajo detrás, exige un guion, la selección de paisajes, personajes, objetos y otros recursos, la selección de la música u otros sonidos, y la filmación de imágenes o diseño de la animación. Y este contenido debe estar avalado por estudios históricos y científicos. No se puede dibujar un megaterio ni recrear una escena de su vida cotidiana sin saber cómo era, qué comía, cómo vivía o en que entorno se movía». Por eso, la ejecución del proyecto de implementación de aplicaciones tecnológicas para el Museo de Ciencias Naturales de Valencia ha exigido un trabajo de equipo. «El Servicio de Patrimonio Histórico y Artístico y Acciona, empresa que resultó adjudicataria del contrato de dirección de la ejecución del proyecto y creación de contenidos, han coordinado el trabajo de profesionales de diversos perfiles, como museógrafos, biólogos y paleontólogos, expertos en audiovisuales, dibujantes, arquitectos, diseñadores industriales y personal de administración, entre otros», apunta. Estos profesionales deben trabajar juntos y al mismo tiempo, y además, tratándose de un museo municipal y en el marco de unos procedimientos estrictos, debe trabajarse en plazo. Por ello concluye señalando que «efectivamente, ha sido un proyecto complejo, pero también muy ilusionante. Una vez ejecutado el proyecto, hemos comprobado que utilizar las nuevas tecnologías con fines culturales, y en concreto, fines museográficos, es posible y positivo. El Paleontoógic es ahora un museo más moderno y joven y la buena acogida por parte del público visitante avala que las nuevas tecnologías despiertan interés».