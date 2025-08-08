Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Así están las playas de Valencia, Tavernes, Guardamar y Gandía hoy (8 de agosto): dónde hay bandera roja, verde y amarilla

Consulta el estado de las costas valencianas en directo

María Gardó

María Gardó

Valencia

Viernes, 8 de agosto 2025, 09:27

Las playas valencianas disfrutan este viernes 8 de agosto de un ambiente soleado, aunque hay que protegerse de forma especial estos días tras la alerta por ola de calor anunciada por Aemet. Las temperaturas se mantendrán sin cambios o en ligero durante esta jornada en la Comunitat Valenciana, salvo un posible ligero descenso de las máximas en el interior de Valencia, con riesgo extremo de incendios en el norte de Alicante. Según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), no se prevén fenómenos significativos durante este viernes ni hay avisos activos.

Puedes consultar en la siguiente tabla, en tiempo real, el estado de cada una de las playas de la Comunitat Valenciana.

Para estar al tanto del estado de las playas y calas, podrás acceder a toda la información completa en los links que se proporcionan a continuación. Gracias a este recurso que ofrece InfoPlayas, es posible consultar aspectos como la temperatura, el estado del mar, el aforo o incluso si hay presencia de medusas. Además, también ofrece la opción de acceder a las previsiones para otros días.

Playas en Valencia

Arenas

Cabañal

El Perellonet

El Saler

La Devesa

La Malladeta

La Garrofera

Malvarrosa

Pinedo

L'Arbre del Gos

Playas de Gandía

Marenys de Rafalcaid

Venecia

Nord

Te puede interesar

