La localidad de la Comunitat Valenciana que ha dormido este viernes a 11 grados en plena canícula
Ciertas localidades no conocen el verano auténtico y sus habitantes pasan las noches tapados con sábanas y mantas
Valencia
Viernes, 8 de agosto 2025, 09:04
La Comunitat Valenciana vive inmersa durante estas semanas en la canícula, el periodo del año considerado el más caluroso y que comprende de mediados de julio a mediados de agosto. Pese a ello, hay municipios que suponen un oasis en mitad de un desierto tórrido. Ciertas localidades no conocen el verano auténtico y sus habitantes pasan las noches tapados con sábanas y mantas. En esta ocasión, Xixona es la localidad que ha marcado la temperatura más baja en la madrugada de este viernes: 11,6 grados.
Dónde ha hecho más frío
|LOCALIDAD
|TEMPERATURA
|Xixona
|11,6
|Calles
|11,7
|La Pobla de Benifassà
|11,9
|El Toro
|11,9
|Bocairent
|12,3
|Xodos
|12,5
|Ayora
|12,8
|Enguera
|13,0
|Onil
|13,1
|Artana
|13,3
Durante este viernes 8 de agosto, la Comunitat Valenciana amanecerá con cielo con intervalos de nubes altas y con nubes bajas por la mañana en el litoral de Valencia y Castellón. Las temperaturas registrarán pocos cambios, excepto un posible ligero descenso de las máximas en el interior de Valencia, según Aemet.
