La localidad de la Comunitat Valenciana que ha dormido este viernes a 11 grados en plena canícula

Vista del Bellestar, uno de los núcleos urbanos de la Pobla de Benifassà, rodeado de una imponente masa forestal. Jordi Maura

Ciertas localidades no conocen el verano auténtico y sus habitantes pasan las noches tapados con sábanas y mantas

María Gardó

María Gardó

Valencia

Viernes, 8 de agosto 2025, 09:04

La Comunitat Valenciana vive inmersa durante estas semanas en la canícula, el periodo del año considerado el más caluroso y que comprende de mediados de julio a mediados de agosto. Pese a ello, hay municipios que suponen un oasis en mitad de un desierto tórrido. Ciertas localidades no conocen el verano auténtico y sus habitantes pasan las noches tapados con sábanas y mantas. En esta ocasión, Xixona es la localidad que ha marcado la temperatura más baja en la madrugada de este viernes: 11,6 grados.

Dónde ha hecho más frío

LOCALIDAD TEMPERATURA
Xixona 11,6
Calles 11,7
La Pobla de Benifassà 11,9
El Toro 11,9
Bocairent 12,3
Xodos 12,5
Ayora 12,8
Enguera 13,0
Onil 13,1
Artana 13,3

Durante este viernes 8 de agosto, la Comunitat Valenciana amanecerá con cielo con intervalos de nubes altas y con nubes bajas por la mañana en el litoral de Valencia y Castellón. Las temperaturas registrarán pocos cambios, excepto un posible ligero descenso de las máximas en el interior de Valencia, según Aemet.

