La localidad de la Comunitat Valenciana que ha dormido este viernes a 11 grados en plena canícula Ciertas localidades no conocen el verano auténtico y sus habitantes pasan las noches tapados con sábanas y mantas

María Gardó Valencia Viernes, 8 de agosto 2025, 09:04 | Actualizado 09:40h.

La Comunitat Valenciana vive inmersa durante estas semanas en la canícula, el periodo del año considerado el más caluroso y que comprende de mediados de julio a mediados de agosto. Pese a ello, hay municipios que suponen un oasis en mitad de un desierto tórrido. Ciertas localidades no conocen el verano auténtico y sus habitantes pasan las noches tapados con sábanas y mantas. En esta ocasión, Xixona es la localidad que ha marcado la temperatura más baja en la madrugada de este viernes: 11,6 grados.

Dónde ha hecho más frío LOCALIDAD TEMPERATURA Xixona 11,6 Calles 11,7 La Pobla de Benifassà 11,9 El Toro 11,9 Bocairent 12,3 Xodos 12,5 Ayora 12,8 Enguera 13,0 Onil 13,1 Artana 13,3

Durante este viernes 8 de agosto, la Comunitat Valenciana amanecerá con cielo con intervalos de nubes altas y con nubes bajas por la mañana en el litoral de Valencia y Castellón. Las temperaturas registrarán pocos cambios, excepto un posible ligero descenso de las máximas en el interior de Valencia, según Aemet.