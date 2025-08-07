Aemet anuncia probables chubascos acompañados de tormenta el fin de semana en la Comunitat y señala las zonas donde caerán Aemet extiende el aviso por ola de calor hasta el miércoles

Vuelven las tormentas a la Comunitat Valenciana este fin de semana aunque estarán acotadas a algunas zonas, según la última previsión de Aemet. La Agencia Estatal de Meteorología ha extendido además el aviso por ola de calor un día más, al menos hasta el miércoles 13 de agosto.

El viernes 8 de agosto amanecerá con cielo con intervalos de nubes altas, y con nubes bajas por la mañana en el litoral de Valencia y Castellón. Las temperaturas registrarán pocos cambios, excepto un posible ligero descenso de las máximas en el interior de Valencia. El viento soplará flojo variable tendiendo a viento flojo del este y del sureste la segunda mitad del día, con aumentos ocasionales de intensidad en el litoral central y sur de Alicante.

Previsión del fin de semana

Cielo poco nuboso o despejado el sábado, con intervalos de nubes altas y, por la tarde, nubosidad de evolución diurna en el interior, donde no se descarta algún chubasco o tormenta. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo variable, tendiendo a viento flojo del este por la tarde.

El doming 10 de agosto arrancará con cielo poco nuboso o despejado en la Comunitat, con nubosidad de evolución diurna en el interior por la tarde, sin descartarse chubascos acompañados de tormenta. Temperaturas mínimas con cambios ligeros, y máximas en ascenso ligero en los litorales de Valencia y Castellón, y en ligero descenso en el litoral de Alicante e interior de Valencia.

