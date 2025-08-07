Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Aemet anuncia probables chubascos acompañados de tormenta el fin de semana en la Comunitat y señala las zonas donde caerán
EFE/Kai Forsterling

Aemet anuncia probables chubascos acompañados de tormenta el fin de semana en la Comunitat y señala las zonas donde caerán

Aemet extiende el aviso por ola de calor hasta el miércoles

Andoni Torres

Andoni Torres

Valencia

Jueves, 7 de agosto 2025, 20:30

Vuelven las tormentas a la Comunitat Valenciana este fin de semana aunque estarán acotadas a algunas zonas, según la última previsión de Aemet. La Agencia Estatal de Meteorología ha extendido además el aviso por ola de calor un día más, al menos hasta el miércoles 13 de agosto.

El viernes 8 de agosto amanecerá con cielo con intervalos de nubes altas, y con nubes bajas por la mañana en el litoral de Valencia y Castellón. Las temperaturas registrarán pocos cambios, excepto un posible ligero descenso de las máximas en el interior de Valencia. El viento soplará flojo variable tendiendo a viento flojo del este y del sureste la segunda mitad del día, con aumentos ocasionales de intensidad en el litoral central y sur de Alicante.

Previsión del fin de semana

Cielo poco nuboso o despejado el sábado, con intervalos de nubes altas y, por la tarde, nubosidad de evolución diurna en el interior, donde no se descarta algún chubasco o tormenta. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo variable, tendiendo a viento flojo del este por la tarde.

El doming 10 de agosto arrancará con cielo poco nuboso o despejado en la Comunitat, con nubosidad de evolución diurna en el interior por la tarde, sin descartarse chubascos acompañados de tormenta. Temperaturas mínimas con cambios ligeros, y máximas en ascenso ligero en los litorales de Valencia y Castellón, y en ligero descenso en el litoral de Alicante e interior de Valencia.

En actualización

Esta es una noticia de última hora y estamos trabajando para ampliar la información. Sigue toda la actualidad en lasprovincias.es

Publicidad

Top 50
  1. 1 Roban un reloj de 100.000 euros a Santiago Calatrava tras un tirón en el centro de Valencia
  2. 2 Un hospital valenciano, entre los 25 mejores de España según Forbes
  3. 3 Unas 20 personas se quedan atrapadas en el interior del metro de Valencia por una avería
  4. 4 Arrestado por violar a una mujer en los baños de un supermercado de Valencia
  5. 5

    Los siete restaurantes con terraza más valorados de la Comunitat
  6. 6 Esta es la ubicación del nuevo radar de tramo que ha instalado la DGT en Valencia
  7. 7

    La ex de un presunto pedófilo: «He vivido durante años con un monstruo y yo era su tapadera»
  8. 8

    «La dana no nos mató porque cambiamos el horario del bar»
  9. 9 Encuentran muerto al hombre que desapareció de una residencia en Guadassuar
  10. 10 La localidad de la Comunitat Valenciana que ha dormido este jueves a 9 grados en pleno agosto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Aemet anuncia probables chubascos acompañados de tormenta el fin de semana en la Comunitat y señala las zonas donde caerán

Aemet anuncia probables chubascos acompañados de tormenta el fin de semana en la Comunitat y señala las zonas donde caerán