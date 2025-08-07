Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Estos son los municipios valencianos donde ha hecho más calor hoy jueves y el que ha llegado a 40,2 grados

Decenas de localidades superan los 36 grados en la segunda ola de calor del verano

Valencia

Jueves, 7 de agosto 2025, 19:42

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha extendido el aviso por ola de calor un día más, al menos hasta el miércoles 13 de agosto, en toda España menos en el área cantábrica. En la Comunitat Valenciana, decenas de municipios han superado los 36 grados este jueves 7 de agosto. La temperatura más alta la ha marcado Requena con 40,2º.

Temperaturas máximas registradas por Avamet este jueves 7 de agosto:

-Requena: 40,2 grados.

-Villena: 38,4.

-Casas Bajas: 38,3.

-Ayora: 38,3.

-Sorita: 38,1.

-Utiel: 37,7.

-Ademuz: 37,6.

-Ontinyent: 37,5.

-Caudete de las Fuentes: 37,4.

-Beneixama: 37,3.

-Castielfabib: 37,2.

-Fontanars: 37,2.

-Banyeres de MariolaI: 37,2.

-Camporrobles: 37,1.

-La Canyada: 36,8.

-La Font de la Figuera: 36,7-

-Gorga: 36,7.

-Montesa: 36,6.

-Bocairent: 36,6.

-Cofrentes: 36,4.

-Aielo de Malferit: 36,4.

-Balones: 36,3.

Previsión para el viernes:

Aemet prevé para el viernes en la Comunitat cielo con intervalos de nubes altas y con nubes bajas por la mañana en el litoral de Valencia y Castellón. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso, excepto un posible ligero descenso de las máximas en el interior de Valencia. El viento soplará flojo variable tendiendo a viento flojo del este y del sureste la segunda mitad del día, con aumentos ocasionales de intensidad en el litoral central y sur de Alicante.

