La Playa de Les Cases, en XIlxes. Turisme CV

El municipio de playas paradisíacas poco conocido que parece el Caribe y está a 30 minutos de Valencia: «Faltan palabras para describirlo»

El pueblo se encuentra a media hora del centro y cuenta con espacios naturales de gran belleza

Mario Lahoz

Valencia

Sábado, 23 de agosto 2025, 16:45

La Comunitat Valenciana alberga lugares que te transportan directamente a la otra parte del mundo, a parajes y espacios de belleza natural incomparable. Aunque si destaca especialmente por algo es por sus playas y por la majestuosidad de sus costas, lo que hace que la comparen directamente con el Caribe.

Concretamente, una de las zonas que más recuerda a las paradisíacas playas caribeñas está ubicada en Xilxes, en la provincia de Castellón, ya que cuenta con una inmensa zona costera con la que alucinan todos los que la visitan.

En pleno mediterráneo, a tan solo 30 minutos de distancia de la ciudad de Valencia, las playas de esta pequeña localidad recuerdan, por su belleza y ambiente a un rincón del Caribe. Ubicada a tan solo 3.5km del casco urbano, este arenal se divide en dos zonas principales: El Cerezo, al sur, y Les Cases, al norte.

En cuanto al Cerezo, con unos dos kilómetros de longitud y 30 metros de anchura media, este espacio ofrece arena fina en la zona marítima y es accesible para personas con movilidad reducida. Además, cuenta con paseo marítimo, lavapiés, socorristas, baños, duchas, aparcamiento, restaurante e incluso zonas lúdicas y deportivas junto al mar.

Les Cases, más urbana y algo más compacta, también dispone de todas las comodidades. Lo que le da ese aura de 'Caribe valenciano' es la combinación de su arena fina, aguas limpias y azules y la sensación de amplitud rodeada de naturaleza protegida.

En cuanto a las reseñas, los usuarios afirman que 'faltan las palabras' para calificar la belleza de su entorno natural. Y es que la valoración de esta playa entre las mejores de la provincia se debe a su entorno natural protegido, excelentes infraestructuras, ambiente tranquilo pero animado y la posibilidad de disfrutar de actividades acuáticas junto a un entorno muy cuidado.

